Den danske forfatter og digter Pia Tafdrup fortæller i et åbenhjertigt interview med Politiken om, hvordan hun har besluttet sig for et liv med både ægtemand og kæreste.

Forestillingen om, at en kvinde og en mand finder sammen i ungdommen, bliver gift, får børn og lever lykkeligt sammen til deres dages ende med kun den ene partner, ligger den prisvindende danske forfatter og digter Pia Tafdrup fjernt.

Faktisk mener hun, at mange danske ægtepar, som har været sammen i mange år, har det på samme måde, som hun selv og ægtemanden Bo har det; de er nærmere gode venner i et ægteskab, mens selve kærestedelen med det seksuelle er forsvundet med årene.

Og derfor har Pia Tafdrup og ægtemanden Bo - som hun har været gift med siden 1978 - valgt en løsning, der for eksempel betyder, at Pia Tafdrup kan have en kæreste ved siden af ægteskabet.

Pia Tafdrup modtog i 2006 Den Nordiske Litteratur Pris fra Det Svenske Akademi i Stockholm. Foto: ANDERS WIKLUND Pia Tafdrup modtog i 2006 Den Nordiske Litteratur Pris fra Det Svenske Akademi i Stockholm. Foto: ANDERS WIKLUND

Til Politiken siger hun blandt andet:

»I dag er det sådan, at jeg har en kæreste, og det egentlige ægteskab med Bo, det har ikke eksisteret i mange år. I stedet lever vi sammen som meget, meget gode venner, sådan har vi det bedst, og det er gensidigt,« siger Pia Tafdrup, der også fortæller om samlivet med ægtemanden:

»Vi bor under samme tag og har så meget sammen, ægteskabet har bare taget en anden drejning. Men faktisk tror jeg, mange ægtepar i vores alder lever, som vi gør, bare uden at tale om det.«

Hun fortæller også til avisen, at hun aldrig har ønsket skilsmisse fra ægtemanden, selvom kærestedelen mangler. Det skyldes blandt andet, at hun og ægtemanden har en lang historie med to børn og dermed forståelse for hinanden. Og de deler stort set alle andre ting med hinanden end det seksuelle.

Interviewet med Pia Tafdrup bringes i Politiken i forbindelse med forfatterens kommende digtsamling 'Synet af lys', der udkommer 27. marts.