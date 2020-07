Natten til mandag tog Elvis Presleys barnebarn, Benjamin Keough, sit eget liv.

Nu har hans mormor, kongen af rock'n'rolls ekskone, Priscilla Presley, skrevet et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun mindes den unge mand.

'Det her er nogle af de mørkeste dage i min families liv. Chokket over tabet af Ben har været ødelæggende. At prøve at samle alle stykkerne af alle de mulige grunde har gennemtrængt min sjæl,' indleder hun sit opslag.

'Hver dag jeg vågner, beder jeg til, at det bliver bedre. Jeg tænker på min datter og den smerte, hun går igennem, da hun var en opmærksom mor. Og på Bens far, Danny, som er fuldstændig fortabt, da Ben var hans eneste søn,' skriver hun videre.

Vis dette opslag på Instagram Flashback!!!! Backstage with Ben @opry on 8/21/12 Et opslag delt af Lisa Marie Presley (@lisampresley) den 20. Jun, 2018 kl. 6.34 PDT

Og det er ikke kun mormoren, som har skrevet om sit tab. Benjamin Keoughs søster, Riley Keough, har også delt nogle af sine tanker om tabet. Det har hun gjort på sin Instagram-profil.

'Morgener er de sværeste. Jeg glemmer, at du er væk. Jeg kan ikke græde, for jeg frygter, jeg aldrig stopper. Denne smerte er ny for mig. Dig. Der er ingen ord for dig,' skriver søsteren, der var fire år ældre end sin bror.

'Engel er det tætteste på, jeg kan komme. Klart lys. Lillebror. Bedste ven. Vilde mand. Intellektuel. Vidne til mit liv. Tvillingesjæl. Beskytter. For følsom til den her verden.'

Sammen med søsterens mindeord har hun lagt en række billeder af de to sammen.

Benjamin Keouh sammen med sin mor og søster og daværende stedbror. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Benjamin Keouh sammen med sin mor og søster og daværende stedbror. Foto: CHRIS DELMAS

'Ikke dig, kære Ben. Alle andre end dig. Jeg går ud fra, det er sådan, et ægte knust hjerte føles. Jeg håber, vi mødes igen,' slutter hun.

Da den triste nyhed blev offentliggjort, sendte man en pressemeddelelse ud, som familien og i særdeleshed Benjamin Keoughs mor, Lisa Marie Presley, stod bag.

'Hun er fuldstændig knust, utrøstelig og ødelagt, men hun prøver at forblive stærk for hendes 11-årige tvillinger og hendes ældste datter, Riley,' lyder det fra Roger Widynowsk, agent for Lisa Marie Presley, i pressemeddelelsen.

Benjamin Keough, som var kendt for at ligne sin morfar, efterlader sig også to søstre på 11 år, der er tvillinger.