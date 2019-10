»Norske medier er mobbere. De mobber min kæreste. De mobber mig. Og de gør det for at sælge aviser. Det er en skam.«

Så kontant lød det forleden i en liveudsendelse fra norske prinsesse Märtha Louises kæreste på Instagram.

Her lagde shaman Durek Verett ingen fingre imellem, da han langede ud efter den norske presse.

Kritikken kommer i forlængelse af, at det norske forlag Cappelen Damm har droppet udgivelsen af hans seneste bog ‘Spirit Hacking’ med den begrundelse, at det ikke var etisk forsvarligt at sende den ud. Det skriver NRK.

Prinsesse Märtha Louise og shaman-kæresten er her fotograferet under et foredrag i maj. Foto: CARINA JOHANSEN Vis mere Prinsesse Märtha Louise og shaman-kæresten er her fotograferet under et foredrag i maj. Foto: CARINA JOHANSEN

I bogen er der nemlig afsnit, som forlaget mener, er problematiske. Afsnit, der også er blevet omtalt i de norske medier.

Blandt andet lyder det i bogen, at kræft kan være selvforskyldt og et tegn på, at man - i hvert fald underbevidst - ikke længere ønsker at leve.

Durek Verett mener dog, at udsagnene er taget ud af kontekst, og at de norske medier - samt forlaget - bevidst forsøger at mobbe ham.

»Jeg blev mobbet i skoletiden, fordi jeg havde en anderledes tankegang, og jeg blev sendt på rektors kontor, fordi jeg vidste, hvordan systemet var skruet sammen,« sagde han i den direkte sending og fortsatte:

»Jeg vil ikke beskæftige mig med mobbere længere. De mobber min kvinde, og de mobber mig. Det er skamfuldt og ikke godt for menneskeheden.«

Han mener, at pressen og forlaget udøver censur på sandheden, når de omtaler ham og hans arbejde, som de gør.

Norsk presse har da også brugt adskillige spalter på den selvudnævnte shaman.

Blandt andet er det for nylig blevet beskrevet, at han mener at kunne ‘rense’ kvinder, der har haft ‘for mange’ sexpartnere.