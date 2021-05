Du ser dem hvert år den 17. maj, når gadebilledet i Norge bliver fyldt med små, spraglede blink fra en fjern fortid.

Det er selvfølgelig den norske bunad-dragt, som nordmænd ynder at tage på ved de mest festlige lejligheder – blandt andet nationaldagen. I år var det den norske prinsesse Ingrid Alexandra, der stjal showet.

Den 17-årige prinsesse bar nemlig den farverige bunad fra Øst-Telemark for første gang på nationaldagen – den norske nationaldragt, der er et symbol på national stolthed og fællesskabsfølelse.

Dragten modtog hun i konfirmationsgave i 2019 fra sine bedsteforældre, kong Harald og dronning Sonja. En konfirmation som både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary deltog i sammen med prins Christian.

I forbindelse med nationaldagen får prinsessen stor ros fra kongehuseksperter.

»Prinsessen var meget smilende og engageret i at tale med de forskellige mennesker, der var mødt op uden for Skaugum. Hun viser, at hun trods sin unge alder har lang og god erfaring i sin 'branche',« siger det norske Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle.

Dette års 17. maj-fest har været helt anderledes end, nordmændene er vant til.

Således er den kongelige families program for dagen blevet ændret, men i tråd med traditionen begyndte kronprinsfamilien fejringen hjemme på Skaugum om morgenen, hvor Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus hilste fra balkonen på Slottspladsen i Oslo.

Mandag eftermiddag gik kongeparret og kronprinsparret ombord på Royal Norwegian Ship for at deltage i en parade i Oslofjorden. Derefter sætter skibet kursen mod Tønsberg.

