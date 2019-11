Den selvudnævnte shaman Durek Verrett og hans kæreste, norske prinsesse Märtha Louise har været gift i et tidligere liv.

Det afslører den amerikanske mand i et interview, og han bliver bakket op af prinsessen, som første gang hun mødte shamanen, vidste de to havde en fortid sammen.

»Når vi er sammen, og jeg kigger på Märtha, så ser jeg nogle gange et andet ansigt,« siger Verrett ifølge det amerikanske magasin People.

»Hun ser det også i mig. Jeg har minder om os i Egypten, og hun var min dronning, og jeg var hendes farao.«

På deres allerførste date, havde de begge en oplevelse af, at de allerede kendte hinanden.

»Jeg kom ind ad døren, og så genkendte jeg ham med det samme. Jeg var sådan, 'jeg kender dig'. Det var den første ting, jeg sagde til ham,« lyder det fra prinsesse Märtha Louise.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise har i hele deres forhold haft det spirituelle til fælles, og de har tourneret med showet 'The princess and the shaman.'

Det blev der dog sat en stopper for, da folk var forargede over, at prinsesse Märtha Louise brugte sin royale titel til at fremme sin kommercielle forretning.

Hun indrømmede dog også selv efterfølgende, at det var 'en fejltagelse' at bruge sin prinsesse-titel på den måde. Til gengæld står hun ved sit valg af partner og siger til kritikkerne, at det ikke er op til dem at vælge, hvem hun skal være sammen med. Det har hun skrevet på sin Instagram-profil, hvor hun roser Verrett i et langt opslag.

Durek Verrett har også tidligere været mål for en masse kritik, da han har udtalt, han kan rense kvinder, som har haft for mange seksuelle partner. En ting, der blev stærk anfægtet af en amerikansk læge, som man kan læse mere om her.

Verrett har også fået meget omtale, fordi han tidligere har påstået, at han kan kurere kræft og psoriasis.

Nogle af påstandene har desuden været årsag til, at Durek Verrett alligevel ikke kan få sin bog 'Spirit Hacking' udgivet af forlaget Cappelen Damm i Norge.