Den norske prinsesse Märtha Louise og hendes kæreste, den selvudnævnte shaman Durek Verrett, er gået meget igennem i det første år, de har været kærester.

Rygter, der florerede denne weekend, gik dog på, at de to nu skulle have brudt med hinanden, men nu har shamanen svaret meget klart igen.

'Märtha Louise er min tvillingeflamme. Vi bryder os ikke om disse rygter', skriver den amerikanske mand i en sms til mediet VG.

Ifølge det norske medie er rygterne åbenbart startet i Tyskland og Schweiz, men virkede samtidig ikke til at være baseret på særligt solidt grundlag.

Eksempelvis blev det skrevet, at Verrett skulle være stoppet med at følge prinsessen på de sociale medier.

Man kan dog se, at han stadig følger begge hendes Instagram-profiler.

En af de svære ting, som parret blandt andet har været igennem, var da prinsesse Märtha Louises eksmand, kunstneren Ari Behn, valgte at tage livet af sig selv i julen sidste år.

Durek Verrett deltog ved bisættelsen, men forholdt sig meget tavs omkring sin kæreste og hendes døtres tab.

Märtha Louise har de tre piger sammen med Ari Behn. Durek Verrett skrev en enkelt kommentar på Instagram, hvor han han åbnede en lille smule op for sine følelser om det tragiske tab.

'Af dyb respekt for Märtha og Aris børn, vil jeg ikke kommentere på deres fars dødsfald, hverken nu eller senere, andet end, at jeg er utroligt ked af deres tab.'

Durek Verrett har skabt kontrovers, siden parret offentliggjorde deres kærlighed i maj sidste år.

Blandt andet har hans udtalelser om, at han kan heale folk for kræft og 'rense kvinder', der har haft for mange seksuelle partner, vakt harme.