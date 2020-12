Norske prinsesse Märtha Louise har, siden hun var lille, kæmpet med balancen mellem at leve op til forventninger og være sig selv.

I et interview med mediet Insider fortæller prinsessen, at hun var en udfordring fra den dag, hun kom til.

»Så den første ting, der skete, da jeg blev født, var i bund og grund, at folk sagde 'åh gud, det er en pige. Hvad skal vi gøre?,« siger den 49-årige kvinde og fortsætter:

»Jeg var i bund og grund et problem, fra jeg blev født, hvilket jeg ikke var klar over. Min mor og far ønskede sig altid en pige, så jeg følte aldrig, at jeg blev undermineret i min familie, fordi jeg var en pige.«

Prinsessens lillebror, kronprins Haakon, endte med at blive tronarving, men faktisk skete det først, efter storesøsteren var blevet tilbudt tronen.

For den statsminister, som havde magten, da prinsesse Märtha Louise var 15 år gammel, mente, at en pige også skulle kunne blive regent.

Derfor spurgte man prinsessen, hvad hun ønskede. Om hun ønskede at blive dronning. Et stort valg, som den unge prinsesse havde svært ved at træffe.

Kronprins Haakon er lillebror til prinsesse Märtha Louise, men alligevel er det ham, der skal arve tronen efter kong Harald. Foto: LISE ASERUD Vis mere Kronprins Haakon er lillebror til prinsesse Märtha Louise, men alligevel er det ham, der skal arve tronen efter kong Harald. Foto: LISE ASERUD

Derfor takkede hun nej, og det er hun glad for i dag. Samtidig siger hun, at hendes bror er rigtig dygtig til at udfylde rollen på en god måde.

Tidligere har den norske konges ældste barn også været meget åben om, at det at vokse op i et kongehus bød på udfordringer.

I forbindelse med at hun udgav bogen 'Sensitive børn' i et samarbejde med forfatteren Elisabeth Nordeng, fortalte hun, hvor svært det var at leve op til forventningerne.

Norske prinsesse Märtha Louise og hendes medforfatter Elisabeth Nordeng. Foto: Keld Navntoft Vis mere Norske prinsesse Märtha Louise og hendes medforfatter Elisabeth Nordeng. Foto: Keld Navntoft

»Der sker en masse ting omkring dig, samtidig med at du skal være nærværende over for den, du taler med. Og så var jeg ekstremt pligtopfyldende,« sagde hun dengang til Billed-Bladet, hvor hun uddybede;

»Jeg ville så gerne gøre tingene på den rigtige måde. Jeg ville gøre det godt og leve op til de forventninger, der var til mig, og som jeg var meget bevidst om.«

Under sin opvækst følte prinsessen sig ofte splittet. Der var to sider af hende, som begge fyldte. Hun var til dels bare sig selv, men så var der også siden af hende, som var prinsesse.

Situationen med de mange forpligtigelser var hård for den unge kvinde. Prinsessen afslører, at hun har brug for at være meget autentisk for at føle sig lykkelig.

Af samme grund følte hun sig meget udmattet i sin barndom og ungdom. Det har hun tidligere fortalt til Femina.

De seneste år har norske kvinde også oplevet situationer, hvor hun har kæmpet mellem at gøre, hvad hun tror på, og så offentlighedens mening.

Eksempelvis var der en masse opstand, da hun brugte sin prinsessetitel til at promovere en tour, hun var på med sin kæreste, den selverklærede shaman Durek Verrett.

Touren, som også var forbi København, hed 'The Princess and the Shaman', men det måtte ændres, fordi titlen ikke må bruges i kommercielt øjemed.

Tilbage i 2002 trådte prinsesse Märtha Louise officielt ud af det norske kongehus og gav dermed også afkald på både tiltaleformen 'Hendes kongelige højhed' og på sin apanage.