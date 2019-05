Den norske prinsesse Märtha Louise har fået meget opmærksomhed, efter hun gik offentligt ud med sit forhold til shamanen Durek Verrett.

Kritikken har kredset om Prinsessens brug af sin titel til at fremme sin forretning. Andre anfægter, at der mangler beviser for Verretts healende kræfter, som han påstår at have.

Nu sender Prinsessen dog kommentarer i den anden retning - nemlig til den presse, som har dækket hende og kærestens række af foredrag.

»Du har et valg om, hvad du skriver, og hvem du er,« lød det mandag fra Märtha Louise, skriver den norske avis Dagbladet.

Udtalelserne kom ved et af parrets foredrag i den norske by Stavanger.

»Ville du være komfortabel med, at hele dit liv var derude i pressen? Vil det være ok for dig? Selvom det er dit job, hvilket jeg respekterer, så har du et valg. Et valg om at have empati og medfølelse,« sagde hun.

Prinsessen spurgte indledningsvis, om de tilstedeværende syntes pressen er irriterende.

Durek Verrett og Märtha Louise gæstede desuden København søndag, hvor de også talte om deres spirituelle sider.

Durek Verrett har fortalt, at han kan kurere kræft og psoriasis som sjettegenerations-shaman.

Prinsesse Märtha har også tidligere været meget i medierne, efter hun meldte ud, at hun kan se engle og kommunikere med dyr.

Hun har desuden slået et slag for det at være særligt sensitiv. Det er hun nemlig selv, og Prinsessen mener, det godt kan bruges som en fordel.

Verrett er opvokset i Californien, og hans mor er af indisk-norsk afstamning. Parrets fælles show hedder 'The Princess and the Shaman: Activation Divinity'.