Hvis man tror, at de kongelige aldrig nærmer sig køkkenet, så kan man godt tro om igen.

Franskfødte prinsesse Marie er nemlig så god i et køkken, at hun har bidraget til en kogebog, der har en helt særlilg agenda.

'Mad med respekt' hedder bogen, og den har fokus på at undgå madspil, skriver forlaget Gyldendal, som udgiver bogen.

Forordet er skrevet af den franske prinsesse, og derudover har hun lavet fire opskrifter, som sammen med resten af bogen har fokus på de råvarer, som oftest ryger i skraldespanden i de danske hjem.

Det er Selina Juul, som er stifter af organisationen 'Stop spild af mad', som står bag initiativet til 'Mad med respekt'.

For folk der tvivler, er der flere argumenter for at kaste sig over at lave de forskellige måltider, der foruden prinsessen og Juul blandt andet er lavet af tv-vært Timm Vladimir, kogebogsforfatter Louise Lorang og kok Anh Lê.

Forlaget skriver, at den tredjestørste udledning af CO2 er forårsaget af fødevare-produktion.

Hvis man bruger opskrifterne i bogen, så skulle en gennemsnitsfamilie desuden kunne spare 7000 danske kroner om året.

De bidragsydere, som har været med til at lave de 80 opskrifter, er alle nogen, der brænder for at bekæmpe madspil, lyder det fra forlaget.

Prinsesse Marie bor dette år i Paris sammen med sin familie, fordi hendes mand, prins Joachim, er i gang med en militær uddannelse i Frankrig.

Tirsdag aften skal der holdes boglancering på kogebogen.

Her vil prinsessen, som er i Danmark, også deltage.