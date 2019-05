Den norske prinsesse Ingrid Alexandra skifter Oslo Internasjonale Skole ud med Uranienborg Skole efter fem år.

Det har været en nyttig oplevelse, mener kongehusekspert Kjell Arne Totland.

»Hun gør det nok for, at overgangen til en videregående uddannelse i efteråret 2020 bliver lettere,« siger han til VG.

Skoleskiftet betyder også, at kronprins Haakons og kronprinsesse Mette-Marits 15-årige datter skal til at tale norsk i stedet for engelsk, når hun er i skole.

Kongehuseksperten mener, at opholdet på den internationale skole er med til at støbe et solidt fundament for Prinsessens fremtid.

»Det har utvivlsomt været nyttigt for hendes fremtidige virke, at al undervisningen er foregået på engelsk, og at man endda forventes at tale engelsk med hinanden i frikvartererne,« siger eksperten.

Assisterende kommunikationschef Sven Gjeruldsen oplyser til avisen, at det hele tiden har været planen, at Prinsessen stopper på privatskolen til sommer.

Prinsesse Ingrid Alexandra er det norske kronprinspars ældste barn. De har også sønnen prins Sverre Magnus, som er 13 år gammel.