Den norske prinsesse Märtha Louise har været i modvind, fordi hun brugte sin prinsesse-titel til at tjene penge.

Nu er det så sket igen, da hendes bog 'Sensitive børn' lige er udkommet på det svenske marked.

Her står 'prinsesse Märtha Louise' sammen med sin medforfatter Elisabeth Nordeng på forsiden af bogen, skriver norske Dagbladet.

Det er dog over tre måneder siden, at det blev vedtaget, at prinsessen ikke længere skal bruge sin titel i kommercielle sammenhænge.

Märtha Loise og Durek Verrett fik kritik, efter at have været på tourné med foredragene 'The shaman og the princess'. Foto: Carina Johansen Vis mere Märtha Loise og Durek Verrett fik kritik, efter at have været på tourné med foredragene 'The shaman og the princess'. Foto: Carina Johansen

Her brugte Märtha Louise sin titel i forbindelse med en turne, som hun tog på med sin kæreste Durek Verrett. Foredragsrækken blev kaldt 'The Princess and the shaman.'

'Det, at jeg brugte prinsesse i titlen på min turne, har jeg sagt tidligere, er jeg meget ked af, og det står jeg fortsat ved. Det var en fejltagelse, og jeg forstår, at det provokerer, når prinsessetitlen bliver brugt på den måde,' skrev hun dengang på sin Instagram-konto.

Det svenske forlag forklarer, at bogen blev sendt til tryk i august, og der var man ikke klar over hele debatten.

»Jeg husker ikke hvilken dato, men det var ikke udtalt da, at prinsessetitlen ikke skulle bruges,« lyder det fra den svenske redaktør Ane Frostad.

Prinsesse Märtha Louise har været omdrejningspunkt for en masse forskellige debatter. Eksempelvis påstod hendes kæreste, at han kunne kurere kræft og psoriasis, og at han kunne rense kvinder for det aftryk, som det efterlod, når de havde haft sex med for mange partnere. Noget som fik skarp kritik.

Prinsessen har derefter været ude og forsvare sin kæreste og sige, at han er mål for det, som hun vil betegne som mobning.

I forbindelse med den svenske udgave af bogen 'Sensitive børn' er der sket det, at bogen var sendt til tryk, inden brugen af titlen 'prinsesse' blev begrænset. Det forklarer prinsesse Märtha Louises manager Carina Scheele Carlsen, som siger, at de diskuterede, om de skulle droppe titlen, men da var det allerede for sent.

Prinsesse Märtha Louise har været i Sverige for at lancere sin bog.