Charles Spencer, bror til afdøde prinsesse Diana, har fortalt om nogle af de ting, han gik igennem i sin barndom side og side med sin søster.

Det var nemlig især de to, som oplevede de hårde konsekvenser af deres forældres skilsmisse, fortæller han i et interview med engelske The Sunday Times.

Han husker, hvordan hans søster sad og ventede forgæves på, at deres mor skulle komme hjem, efter deres forældre var gået fra hinanden.

»Vores far var en stille og konstant kilde til kærlighed, men vores mor var ikke skabt til det moderlige. Det var ikke hendes fejl, men hun kunne ikke klare det, fortæller den 56-årige Charles Spencer, inden han uddyber:

Charles Spencer 9. jarl Spencer ses her med sin kone Karen Spencer, hvor parret ankommer til prins Harry og Hertuginde Meghans bryllup. Foto: CHRIS JACKSON

»Da hun pakkede sine ting for at tage afsted, lovede hun Diana (som på det tidspunkt var fem år gammel, red.), at hun ville komme tilbage for at se hende. Diana plejede så at vente på trappestenen, men hun kom aldrig.«

Sådan lyder det fra Charles Spencer, som blev født tre år efter prinsesse Diana. Han fortæller. at han stadig arbejder på at bearbejde en svær barndom.

Han har givet interview til den engelske avis i forbindelse med, at han udgiver en ny bog, der hedder 'The White Ship', som er en historisk biografi.

Foruden prinsesse Diana havde Charles Spencer også to andre storesøstre, men de var begge to væk på skoleophold, da forældrene blev skilt.

Arkivfoto af prinsesse Diana fra 1996. Hun døde 31. august 1997 i en ulykke i Frankrig. Foto: missing

Skilsmissen fandt sted i 1969, og Charles Spencer, den niende jarl Spencer, fortæller, at det var svært for prinsessen.

Charles Spencer fortæller i et interview, at han har været ind og ud af terapiforløb igennem tyve år, men nu er han et bedre sted i livet.

Han er sammen med sin tredje kone, og selvom de hurtigt blev forlovede, inden de blev gift i 2011, og folk måske havde deres forbehold, så vidste han, at det var noget andet med denne kvinde. Noget konen, grevinde Karen Spencer kan bekræfte:

»Jeg har været en første og en tredje hustru og, tro mig, når jeg siger det her, man har virkelig lyst til at være den tredje, for mænd er bare så motiverede på det tidspunkt,« forklarer hun, inden hun uddyber:

»De er virkelig, virkelig opmærksomme. Det mest tiltrækkende for mig ved Charles er, hvor villig han er til at arbejde med sig selv og fortsætter med at være det.«