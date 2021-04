Han er model, hun har styr på håret.

Både prins Nikolai og hans kæreste, Benedikte Thoustrup, ved, hvad der rør sig i modebilledet.

Nu åbner hun egen forretning.

På nettet vil prinsens 22-årige kæreste sælge hårbånd, der kan krølle langt hår på den helt rigtige og bærdedygtige måde. Det skriver Se og Hør.

Prins Joachim og prinsesse Marie med prins Nikolai ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie med prins Nikolai ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger

I stedet for at bruge varme og et elektrisk krøllejern til at skabe de eftertragtede krøller, har Benedikte Thoustrup udviklet et alternativ, et silkebånd, som hun kalder Béné Soie, som vikles om håret og i løbet af et par timer sikrer bølger i lange lokker.

Ideen fik hun, da hun på de sociale medier så, kvinder der sov med bæltet fra deres morgenkåbe viklet ind i håret, for at kunne vågne med de store, bløde krøller.

Det burde, syntes den 22-årige, kunne gøres bedre. Hun fik derfor sin mormor til at sy silkebåndene, som er sat i produktion, og hun kan nu kalde sig for iværksætter.

Selv understreger hun, at forretningen ikke er et en-mandsprojekt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Béné Soie (@benesoie)

»Jeg får lidt hjælp af mine forældre og mine bedsteforældre, så det er ikke bare mit projekt, det er et familieprojekt,« siger hun til bladet.

Ved siden af net-forretningen studerer Benedikte Thoustrup på Copenhagen Business School.

Hun og prins Nikolai har været kærester siden, de begge for tre år siden blev studenter fra Herlufsholm.