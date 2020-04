I denne uge blev det fejret, at hertugen og hertuginden af Cambridges yngste barn, prins Louis, fyldte to.

I den forbindelse havde prins William og hertuginde Kate delt et billede af Louis, hvor han sad med hænderne fyldt med maling, men sammen med fotografiet havde der sneget sig en lille fejl ind.

Noget som flere medier hurtigt fangede. Herunder eksempelvis magasinte Evoke.

For i teksten står der nemlig, at den toårige er dronning Elizabeths syvende oldebarn.

Et af de billeder, som hertuginde Kate offentliggjorde i anledning af prins Louis' to års fødselsdag. Foto: The Duchess of Cambridge

Det er dog ikke helt sandt.

Han er nemlig det sjette oldebarn til majestæten i England.

Efter ham kommer Lena Elizabeth, som er datter af parret Zara og Mike Tindall, mens det ottende barnebarn er prins Harry og hertuginde Meghans snart etårige søn Archie.

Lena Elizabeth Tindall fylder først fødselsdag til juni, hvor hun ligesom sin grandfætter kan bryste sig af at være to år gammel.

Happy Birthday to Prince Louis



HRH is The Queen’s seventh great-grand child.



Today he turns two!



The photos below were taken by The Duchess of Cambridge earlier this month. https://t.co/kqMMsU2BYN — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2020

De fine billeder, som var delt i forbindelse med den lille prins' fødselsdag, var taget af mor, hertuginde Kate.

Hun har sammen med sin ægtemand også børnene prinsesse Charlotte og prins George.

Af hvem den sidstnævnte en dag formentlig skal sidde som regent i England.

Man kan se opslaget på Instagram længere oppe i denne artikel.