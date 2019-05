Fredag deltog den britiske prins William til en begivenhed i Westminster Abbey, der markerede 50 året for det britiske atomubådsprogram.

Men det er ikke alle, der mener, at det er noget, man bør fejre.

Den britiske prins blev mødt med buh-råb fra en gruppe demonstranter, der var mødt op foran Westminster Abbey. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

»Det sender et forfærdeligt budskab til verden om vores land, om at vi i Storbritannien fejrer våben - på et helligt sted - som kan dræbe millioner,« siger generalsekretær for the Campaign for Nuclear Disarmament, Kate Hudson.

Hun kalder det for moralsk forkasteligt. Derudover har næsten 200 præster underskrevet et brev, hvor man fordømmer begivenheden og bad den om at blive aflyst.

Det skete imidlertid ikke, og Prinsen læste som planlagt op fra en passage fra Biblen foran de 2.000 opmødte i kirken.

Dean of Westminster John Hall fortalte, at det ikke handlede om at fejre masseødelæggelsesvåben.

Dagen handlede derimod om at takke de mange modige kvinder og mænd, som har tjent i det britiske søværn.

»De utallige mænd og kvinder spillede en vital del i at opretholde freden,« sagde han.

Den britiske hertug af Cambridge har ligesom sin lillebror, Harry, gjort tjeneste i militæret.

I 2006 påbegyndte han sin militæruddannelse, som han afsluttede samme år på Royal Military Academy Sandhurst.

Fra 2010 til 2013 fløj han i redningshelikopter i militæret.