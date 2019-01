Da prins Philip torsdag kørte sin Land Rover direkte ind i en bil med to kvinder og en baby, brækkede den ene kvinde håndleddet. Nu står hun frem og forlanger en undskyldning. Det skriver Mirror.

»Det ville betyde alt for mig, hvis prins Philip sagde undskyld. Men jeg ved ikke, om han overhovedet er ked af det«.

Sådan starter 46-årige Emma Fairweather sin fortælling om ulykken, hvor prins Philip kørte ud ad sin indkørsel og direkte ind i Emma Fairweathers venindes Kia, der foruden de to kvinder havde en ni måneder gammel baby om bord.

Det har siden været diskuteret, hvorvidt det er forsvarligt, at prins Philip stadig har sit kørekort i den fremskredne alder af 97 år. Skuespilleren Kathy Burke mente, at hertugen var en »egoistisk idiot«, der ikke burde køre bil igen.

»Jeg er heldig, at jeg er i live. Og så har han (prins Philip, red.) ikke engang sagt undskyld. Det har været en traumatisk og smertefuld tid, og jeg havde virkelig forventet mere af kongefamilien,« fortæller Emma Fairweather videre.

I stedet er det eneste, hun har hørt siden ulykken, et opkald, hun fik fra en politibetjent. Det, han fortalte, gav ingen mening og var på ingen måde en undskyldning, fortæller hun.

»Ville det være så stort et besvær for dem (dronningen og prins Philip, red.) at sende mig et kort eller en masse blomster? Jeg fik at vide, at jeg skulle forvente et opkald fra kongehuset, men jeg har intet hørt. Jeg ved, at dronningen er en travl kvinde, men jeg glædede mig virkelig over udsigten til, at hun ville ringe til mig,« siger hun.

For Emma Fairweather var ulykken kulminationen på et rædselsfuldt 2018. Først mistede hun sit job, og senere måtte hun se sit ægteskab falde fra hinanden. Endelig kunne hun skifte kalender, men lige lidt hjalp det.

Ulykkesstedet. Foto: CHRIS RADBURN

»Jeg havde for sjov skrevet til min mor, at nu var der gået en uge, og at der stadig ikke var sket noget dårligt endnu,« fortæller hun.

Selve ulykken står soleklar i hukommelsen. Hun kunne se Land Roveren på 150 meters afstand holde i indkørslen, hvor hun havde forventet, at den ville blive, indtil hun og veninden havde passeret. Men pludselig begyndte den at køre.

»Hastighedsgrænsen var 100 km/t, og jeg tror ikke, at min veninde kørte mere end 80. Jeg blev ved med at tænke, at han ville stoppe med at køre ud, men det gjorde han ikke. Alt skiftede til slowmotion, og selv om min veninde bremsede, ramte vi ham. Jeg var fuldstændig i chok,« genkalder hun.

»Det tog kun sekunder, men det føltes som et halvt liv. Jeg havde ingen idé om, at det var prins Philip, på det tidspunkt. Det eneste, jeg kunne tænke på, var babyen. Det var slet ikke gået op for mig, at det var min side af bilen, der var hårdest ramt.«

Ødelagte bildele fra ulykken. Foto: CHRIS RADBURN

Mens Emma Fairweather altså brækkede håndleddet ved ulykken, kom venindens knæ til skade. Babyen slap helt uskadt. Omvendt skete der intet med prins Philip, på trods af at hans bil væltede om på siden.