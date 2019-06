Da prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i maj sidste år, var bedstefaderen prins Philip formentlig ikke vildt begejstret.

Han har angiveligt ment, at det var en dårlig idé, at barnebarnet skulle sige ja til skuespilleren.

»Man kan godt gå ud med skuespillere, men man gifter sig ikke med dem,« har han sagt ifølge The Sun.

Kommentaren faldt angiveligt mellem bedstefar og barnebarn, da det viste sig, at der ikke bare var tale om en kortvarig romance mellem Harry og Meghan. Det er dog ikke noget, der ser ud til at have påvirket deres forhold specielt.

Her ses de nybagte forældre Meghan og prins Harry med dronning Elizabeth, prins Philip og Doria Ragland. Foto: Chris Allerton / copyright Susse

Den 98-årige prins sad nemlig på anden række til Harry og Meghans bryllup sidste år. Han var også en af de første, der fik æren af at møde parrets barn - Archie. Mediet har været i kontakt med det britiske kongehus, som ikke har ønsket at kommentere sagen.

Prinsen gik officielt på pension efter et langt liv som en af de mest aktive britiske royale for knap to år siden.

Anden pinsedag fyldte den britiske prins Philip 98 år, og efterhånden kan han skimte sin næste runde fødselsdag i horisonten.

»Jeg kan ikke forestille mig noget værre,« jokede han i en alder af 79 år i forbindelse med, at hans svigermor, den nu afdøde Dronningemoder, rundede det skarpeste af alle hjørner i år 2000.