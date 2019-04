Du kender nok ikke mange 19-årige, der beder til Gud før de går i seng, men det gør prins Nikolai.

»Jeg har ingen daglige rutiner ud over bøn før sengetid,« siger han i et interview til magasinet Vouge.

Samme magasin, som han for fire uger siden var på forsiden af.

Mere fortæller den unge prins ikke om den daglige aftenrutine, men det er tydeligt at se, at han har en meget klar idé om, hvilke værdier, der er vigtige for ham.

Prins Nikolai på catwalken for mærket Dior i 2019 i Japan. Foto: FRANCK ROBICHON

Han fortæller blandt andet, at han tror, at genbrug vil redde verden, og at man i hans familie gør meget ud af affaldssortering, forsøger at mindske madspil og sparer på vandet.

Og nu når vi er ved mad, så kan man også læse, at prinsens livrret er confit de canard og mad fra det kinesiske køkken.

Selv er han rigtig god til at lave creme brulee, som han tror, det nok er de færreste, der ved.

Om sin opvækst fortæller han, at han i begyndelsen ikke vidste, hvordan det var, at vokse op i en almindelig familie, da han jo ikke har prøvet det. Men han sætter stor pris at have haft en priviligeret barndom.

(Arikvfoto) Grevinde Alexandra, Prins Nikolai og Prins Felix i 2015. Foto: Bax Lindhardt

I dag synes han, at han lever et forholdsvis normalt liv. Han bliver dog genkendt overalt.

Nu er planen at fokusere på fremtiden og skabe 'et navn for sig selv.' Han håber, at han fortsat vil være glad for sit liv.

Prins Nikolai er ældste søn af prins Joachim og Grevinde Alexandra, og er nummer syv i arvefølgen til den danske trone.

I dag arbejder han som model og har blandt andet gået shows for mærket Burberry til modeugen i London.