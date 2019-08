Dronning Margrethes ældste barnebarn – prins Nikolai – kan onsdag fejre, at han fylder 20 år og dermed ikke længere er teenager.

Derimod venter et liv som studerende på CBS lige rundt om hjørnet. Og det glæder den unge prins sig til:

'Mht. mine kommende studier ser jeg frem til nye udfordringer, når jeg åbner dette nye kapitel i mit liv. En spændende uddannelse med nye, gode kammerater vil jeg glæde mig meget til,' udtaler prinsen i en e-mail, som hans mor, grevinde Alexandra, har sendt til B.T.

Efter et 2018 med så mange skelsættende oplevelser, at det ville tage pusten fra mange: som et farvel til kostskolen Herlufsholm, hvorfra han blev student, debut på catwalken som international model samt en flirt med en ny uddannelse – har 2019 indtil videre været mere afdæmpet for prinsen.

Prins Nikolai er glad for at være tilbage i København og er klar til at påbegynde sit nye studieliv på CBS, fortæller han i en e-mail til B.T. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Prins Nikolai besluttede i efteråret 2018 at stoppe uddannelsen til reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne efter blot to måneder. Prins Joachim erkendte senere, at han nok havde presset sin søn for meget til den militære karriere.

I stedet valgte prins Nikolai en anden vej. Han flyttede tilbage til København, hvor han fik et job i milliardæren Mikael Goldschmidts holdingselskab som trainee-elev.

Og det er tilsyneladende en beslutning, der har gjort prinsen godt.

'Jeg er faldet godt til i København igen,' udtaler han videre i e-mailen, hvor han også forklarer, at det ikke har været helt let at forlade Herlufsholm.

Siden prins Nikolai fyldte 18 år og blev myndig, har det været muligt for ham at deltage i officielle gallamiddage. Her ses han på Christiansborg Slot, da Kronprinsen i 2018 fyldte 50 år. Foto: Henning Bagger

'Selvom man let kan savne gymnasielivet, er det rart at være tilbage hos familien og i vante omgivelser,' skriver prins Nikolai.

Det seneste år har ikke kun budt på mange job- og uddannelsesmæssige udfordringer for prins Nikolai. Han har også måttet være adskilt fra sin kæreste, den jævnaldrende Beneditkte Thoustrup, der har været i Frankrig for at læse på det kendte universitet Sorbonne.

Nu er parret dog sammen igen. Benedikte Thoustrup er ifølge Se og Hør også blevet optaget på Copenhagen Business School (CBS), hvor prins Nikolai skal læse Business Administration and Service Management.

Ifølge grevinde Alexandra skal prins Nikolai fejre dagen sammen med sin familie.