Danskerne kender ham som den yngre, mere formelle bror til kronprins Frederik, men hvordan er prins Joachim egentlig blevet til den, han er?

Et halvt århundrede er gået. Et slot er blevet solgt, en skilsmisse blev klaret, et nyt ægteskab, børn og så senest beslutningen om en ny uddannelse i Frankrig.

7. juni bliver den kongelige lillebror 50 år gammel, og det er et indholdsrigt liv, han kan se tilbage på.

Her er fem vendepunkter i prinsens liv – ét for hvert årti han har levet.

Prins Joachim og kronprins Frederik sammen med dronning Margrethe og prins Henrik på godset Schackenborg sammen med lensgreve Hans Schack og lensgrevinde Karin i forbindelse med, at Joachim skal overtage godset. Foto: Willy Lund

1. Livsplanen. Allerede tidligt blev dele af prinsens liv bestemt for ham. En aftale blev lavet imellem dronning Margrethe og prins Henrik på den ene side og greveparret Hans og Karin Schack på anden side, hvor det blev besluttet, at prins Joachim, dengang ni år gammel, skulle overtage Schackenborg Slot, som ligger i Møgeltønder.

I 1979 underskrev Dronningen og prins Henrik efter måneders forudgående forhandlinger det endelige skøde (overdragelsesdokumentet). Det skete 11. december, som jo bekendt er fandens fødselsdag, og måske det var et forvarsel om, hvordan historien med slottet i det sønderjyske skulle gå.

Hans og Karin Schack havde ikke fået egne børn, og derfor faldt beslutningen på den lille prins som arvtager.

2. Bilulykken Da prins Joachim fik kørekort, startede en livslang passion.

Prins Joachim er kendt for at være en fartdjævel. En situation, der kunne være endt helt galt, var, da han og storebror kørte galt på en smal vej ved floden Lot i Sydfrankrig.

Det kunne være endt fatalt, men heldigvis overlevede begge de unge mænd samt deres to kammerater, der også var med i bilen, ulykken. Prins Joachim sad med i bilen, som en augustdag i 1988 tog sig en flyvetur.

Ulykken blev ikke den sidste, prinsen har oplevet.

»Ved et racerløb i Mindeparken var prins Joachim en af de første, der løb hen for at hjælpe, da Lego-chef Keld Kirk Kristiansen kørte frontalt ind i en betonmur. Her ser man jo også, hvordan prinsen er en hædersmand, som ikke tænker to gange, før han gør det rigtige,« fortæller Søren Jakobsen, forfatter og kongehusekspert om en ulykke, der fandt sted i 2011 i motorløbet Classic Race i Aarhus.

(ARKIV) Prins Joachim iført tilhørende hjelm til racerløb. Historisk Grand Prix 2015 på Bellahøj den 1. august 2015. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup

Og netop den hjælpsomme og imødekommende side er noget, Søren Jakobsen påpeger, der ikke altid bliver nævnt om prins Joachim.

3. Skilsmissen. Da prins Joachim blev gift med Alexandra i 1995, var der mange, der mente, at han lignede mere en konge end sin storebror.

Parret var en skarp, intelligent tosomhed, og Alexandra, med den nye titel af prinsesse, var smuk og klog på de rette tidspunkter og lærte dansk på rekordtid. Hyldesten ville ingen ende tage.

I 2004 bliver det dog offentliggjort, at det én gang så populære par skulle separeres, hvilket skadede prins Joachims omdømme for en tid.

Forud for separation og skilsmisse rejste daværende prinsesse Alexandra til Thailand i 2003 med organisationen Unicef, som hun var protektor for. På den rejse var produktionsselskabet JJ Film, hvor hendes kommende mand, Martin Jørgensen, arbejdede.

»Det var hans (prins Joachims, red.) livs krise. Han begyndte at ture rundt på værtshusene i det jyske og kom til, måske ikke helt velfortjent, at stå i et skidt lys,« siger Søren Jakobsen.

Jakobsen fortæller, at grevinde Alexandra havde fået skrevet en ægtepagt stik imod den normale kutyme. Ved skilsmisse skulle hun have et kontantbeløb, hun skulle huses i et hjem af en vis standard, og så skulle hun have underholdsbidrag.

Senere blev det vedtaget i Folketinget, at grevinde Alexandra kunne få apanage, hvilket lettede den økonomiske byrde fra prinsen, som postede penge i slottet og sit forliste ægteskab.

4. Slottet Hvor Dronningen havde håbet på en stærk forbindelse til det sønderjyske, så endte sagen ulykkeligt. Det lykkedes aldrig prinsen at få det til at køre økonomisk rundt på Schackenborg Slot.

»Prins Joachim har jo en god uddannelse. Han er uddannet på Næsgaard på Falster og har været i praktik på Lundbygaard hos Collet-parret,« fortæller kongehusekspert Søren Jakobsen og uddyber:

»Men på trods af støtte fra EU og den skattefrie apanage lykkedes det ham altså aldrig at få styr på forretningen.«

Søren Jakobsen peger på, at det private forbrug var større, end hvad man ville se andre danske godsejere bruge.

Slottet var ikke en profitabel forretning, og det blev solgt i 2014 til Schackenborg Fonden, der var skabt til formålet.

5. Franske forbindelser Prins Joachim har fra blandt andet sin far en tæt forbindelse til Frankrig, og den blev ikke mindre, da han giftede sig med sin Marie.

Nu har prinsen valgt at tage til Frankrig til sommer for at følge en af de højeste uddannelser i det franske militær. En klog beslutning, hvis man spørger kongehusekspert Søren Jakobsen.

»Det er jo faktisk første gang, prins Joachim skal forme sin egen professionelle fremtid. Ellers har han jo altid levet op til det, der blev forventet af ham,« siger Jakobsen.

(ARKIV) Prins Joachim og franske Marie Cavallier blev viet ved brylluppet i Møgeltønder 24. maj 2008. Nu skal parret til Frankrig i et år, hvor prinsen skal tage en af de højeste uddannelser inden for det franske militær. Det skriver Ritzau onsdag den 29. maj 2019. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup

Han siger, at det er en skelsættende tid for prins Joachim, nu hvor han kan beslutte sin egen fremtid. Prins Christian står som den næste i arvefølgen efter kronprins Frederik.

Der vil være mere og mere opmærksomhed omkring kronprinsparret, som skal tage over efter dronning Margrethe, og det bliver også mindre med protektioner for prins Joachim, forudser Søren Jakobsen.

»Det er rigtig klogt af ham at tage denne uddannelse, og så må vi jo se, om han lykkes med at skabe noget godt ud af det. Jeg havde spået, at han kunne tage et job i FN eller Nato, men nu har de jo meldt ud, at de vender tilbage til Danmark, så vi må se,« siger han og fortsætter:

»Den næste tid bliver afgørende, og jeg glæder mig personligt rigtig meget til at se, hvad prins Joachim finder ud af.«