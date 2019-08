Hos auktionshuset Bruun Rasmussen er der god stemning, efter første dag af den store auktion over Prins Henriks kunstsamling er overstået.

»Mange af tingene gik for det dobbelte og tredobbelte, og enkelte ting gik sågar for det tidobbelte.«

Det siger Alexa Bruun Rasmussen, der er direktør for branding og tredje generation hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner i København.

»Det var et meget, meget positivt resultat,« siger hun om den første ud af tre dage, hvor auktionshuset sælger knap 900 af prinsens store samling af både Africana-ting og kinesisk kunsthåndværk i jade.

Den første dag solgte man Africana-tingene, og Alexa Bruun Rasmussen forklarer, at mange af de fremmødte var interesseret i at byde.

»Der var folk, der stod en time i kø, og folk sad helt oppe på trappen,« siger hun. Foruden dem, der var mødt fysisk op i auktionshusets lokaler, så var der også mange, som bød over telefon og via internettet.

Hun forklarer, at der nok er flere faktorer, der spiller ind i forhold til det gode resultat på førstedagen.

»Èn ting er, at det jo er en kæmpe samling. Det skaber altid noget opmærksomhed. Det ville det også have gjort, selv om det var en ukendt mand fra Nordjylland, som havde samlet alle de her ting. Det ville jo gøre en ukendt mand interessant, at han havde sådan en vedholdende interesse,« siger hun og fortsætter:

»Samtidig har vi også beviser for, at proveniensen (en kunstgenstands historik, red.) betyder noget. Altså, at det har været Prins Henriks ting.«

Alexa Bruun Rasmussen fortæller, at de har set sammenlignelige ting blive solgt over netauktioner tidligere, som ikke er gået til samme priser. De er måske blevet solgt for det halve.

»Der har været skabt et fantastisk hype omkring den her auktion, og der var en helt særlig auktionsånd i går. Det har nok gjort, at nogle af tingene stak af, hvis jeg kan tillade mig at sige det sådan,« siger hun om auktionen.

Den kører videre onsdag og torsdag, hvor der blandt andet er et særligt kinesisk kar, som med en vurdering på 50.000-75.000 kroner er kronen på værket.