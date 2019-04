I det engelske kongehus er man ved at gøre klar til fødslen af prins Harry og Meghan Markles første barn.

I den forbindelse har Meghan Markels mor, Doria Ragland, meddelt, at hun vil flyve til London for at være ved sin datters side under fødslen.

Det skriver avisen Daily Mail, der også kan rapportere, at hertugindens 62-årige mor har planer om at blive.

Doria Ragland, der til daglig er yogalærer i Los Angeles, har planer om at lade både yogapraksis og sine fire hunde passe i USA, mens hun giver sig tid til at sikre, at datterens nye familie kommer godt i vej.

Prins Harrys svigermor har annonceret, at hun, inden datteren skal føde, vil flyve til London. Foto af Meghan Markle og Prins Harry sammen med Markles mor Doria Ragland ved en tidligere lejlighed. Foto: POOL Vis mere Prins Harrys svigermor har annonceret, at hun, inden datteren skal føde, vil flyve til London. Foto af Meghan Markle og Prins Harry sammen med Markles mor Doria Ragland ved en tidligere lejlighed. Foto: POOL



Med andre ord, Prins Harry kan se frem til, at svigermor flytter ind, når 37-årige Meghan Markle har termin i slutningen af april måned.

Ifølge avisen vil Doria Ragland indlogere sig på Winsor Castle, hvor 34-årige prins Harry og Meghan Markle for nylig er flyttet ind i deres nye hjem - Frogmore Cottage.

Boligen er, inden familieforøgelsen, blevet sat i stand efter alle kunstens regler.

Ifølge Daily Mail har de kommende forældre brugt 3 mio. £ (eller det, der svarer til 26 mio. danske kr.) på at istandsætte deres nye hjem.

Den højgravide hertuginde af Sussex var med sin mand på officielt besøg i Marokko i februar 2019. Foto: Yui Mok Vis mere Den højgravide hertuginde af Sussex var med sin mand på officielt besøg i Marokko i februar 2019. Foto: Yui Mok

Men så har den royale bolig, ifølge magasinet Vanity Fair, også både en privat suite til svigermor og sit eget yogastudie.

Både hertugen og hertuginden af Sussex er kendt for at være begejstrede for at dyrke yoga. Snart kan det blive under svigermors kyndige vejledning.

Meghan Markle har tidligere meddelt, at hun ikke vil føde på Lindo Wing på St. Mary’s Hospital i London, hvor hendes svigerinde, Kate Middleton, har født sine tre børn.

Om hun i stedet vil føde hjemme eller på et lokalt hospital i nærheden af Winsor Castle, er endnu ikke delt med offentligheden. Men ifølge Daily Mail forventes Doria Ragland, at ville opmuntre sin datter til at føde naturligt.