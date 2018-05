I sidste weekend fik Prins Harry sin Meghan ved et storslået bryllup, hvor flere millioner seere så med. Siden det historiske øjeblik har prinsens ekskæreste Cressida Bonas sat sig til tasterne for at skrive om det, hun frygtede mest inden den store dag.

Det er den 29-årige skuespiller Cressida Bonas, som Prins Harry var kærester med i fire år, der har skrevet et blogindlæg til The Spectator.

Prince Harry og Meghan Markle kysser hinanden, efter de er blevet gift d. 19. maj 2018. Parret mødte hinanden i juli 2016 gennem fælles venner. Foto: POOL New Prince Harry og Meghan Markle kysser hinanden, efter de er blevet gift d. 19. maj 2018. Parret mødte hinanden i juli 2016 gennem fælles venner. Foto: POOL New

Og selvom man måske skulle tro, at det var kvaler ved at se sin ekskæreste blive gift, så er det altså langt fra det, der har fyldt mest i tankerne hos den unge skuespiller. Det er nemlig noget så uskyldigt som hvilken type hat, Cressida Bonas skulle have på. Det er tradition, at kvinderne bærer hat, når de er til bryllup i England.

»Venner skal giftes, hvilket er lidt af et dilemma. Hvorfor synes jeg, at hatte er så ’tricky’? De er besværlige at have på, besværlige at se på og enormt til besvær for den stakkel, der skal sidde bagved. For det meste undgår jeg helt at bære hat. Men det kan foranledige misbilligende blikke fra den ældre generation,« skriver skuespilleren i blogindlægget.

Prins Harry har besvaret sit venskab sine to ekskærester, Chelsy Davy og Cressida Bonas, der begge var at finde på gæstelisten til sidste uges bryllup. Prins Harry var sammen med juristen Chelsy Davi syv år, mens det altså blev til fire år med Cressida Bonas.

Cressida Bonas med sit pandebånd bestående af fjer. Foto: IAN WEST Cressida Bonas med sit pandebånd bestående af fjer. Foto: IAN WEST

Skuespilleren endte med at vælge en hat, der ikke gjorde meget væsen af sig. Faktisk var det nærmere et pandebånd med nogle fjer i, som valget faldt på.

»Jeg håber, jeg valgte rigtigt,« skrev den 29-årige kvinde videre.

Parret gik fra hinanden i 2014 angiveligt pga., at skuespilleren ikke brød sig om at være så meget i medierne.

Ifølge flere medier havde Cressida Bonas dog ikke så meget at være bekymret for. Det var nemlig talkshow-værten Oprah Winfrey, der løb med opmærksomheden grundet hendes pompøse hat.

Oprah Winfrey, der tiltrak sig pressens opmærksomhed ved brylluppet, pga. sin pompøse hat. Foto: POOL New Oprah Winfrey, der tiltrak sig pressens opmærksomhed ved brylluppet, pga. sin pompøse hat. Foto: POOL New