Selvom man er tæt på at runde 100 år, kan man sagtens være frisk nok til at opsøge sine idoler. Det gjorde Daphne Dunne hele tre gange i perioden 2015-2018.

Ved alle tre anledninger lykkedes det hende at få hilst på prins Harry, som hun i den grad beundrede. Men nu er hun gået bort i en alder af 99 år.

Det oplyser familien via Daphne Dunnes Instagram, hvor det fremgår, at hun kalder sig for prins Harrys 'australske bedstemor'.

'Det er med de tungeste hjerter, at vi deler nyheden om, at vores elskede mor og bedstemor, Daphne Dunne, sov stille ind i går morges (2. april). Hun var i sandhed en speciel dame, som vil blive savnet utroligt meget af så mange,' lyder det blandt andet i det rørende opslag.

Daphne Dunne mødte ham også i 2015. Foto: DEAN LEWINS Vis mere Daphne Dunne mødte ham også i 2015. Foto: DEAN LEWINS

Og der er ingen tvivl, når man ser på de mange billeder, der er taget i tidernes løb, om at hun var meget begejstret, hver gang hun så den britiske prins.

Sidste gang det britiske royale par så Daphne Dunne i 2018 konstaterede den gravide hertuginde Meghan, at de kunne introducere den aldrende kvinde for deres barn.

Men den fornøjelse nåede den australske kvinde, som også tydeligt havde rørt det royale par, desværre ikke.

Hun nåede dog at få en personlig fødselsdagshilsen fra dem, hvor de bare fremgik som Harry og Meghan.

2017 mødte de også hinanden. Foto: DEAN LEWINS Vis mere 2017 mødte de også hinanden. Foto: DEAN LEWINS

'Kære Daphne, min kone og jeg sender vores varmeste tanker i anledningen af din 99 års fødselsdag. Vi håber, at du får en dejlig fødselsdag med familie og venner, og at det lykkes dig at komme ud af hospitalet,' lød det blandt andet:

'Tillykke med at nå denne vigtige og imponerende milepæl, før du når de 100 år næste år.'

Daphne Dunne sov stille ind, efter hun i en to måneder lang periode havde kæmpet med lungebetændelse.

Sygdommen gjorde også, at hun i sin sidste tid var indlagt på hospitalet. Det skriver australske Yahoo.

Ifølge det amerikanske underholdningsmedie People har Harry og Meghan tænkt sig at skrive et brev til Dunnes pårørende.

'Parret er meget berørt over nyheden, og de sender deres varmeste tanker til Daphnes familie,' siger en kilde tæt på familien.

Også Dunnes familie har udtalt, hvor meget det betød for hende at få den personlige hilsen fra det royale par.

Det forventes i øvrigt, at hertuginde Meghan nedkommer i april måned.