Prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, har medvirket i en meget omtalt dokumentar om deres nylige besøg på det afrikanske kontinent.

I dokumentaren åbnede parret op og fortalte om store og små detaljer om deres liv. Prins Harry fortalte blandt andet, at han mindes sin mor hele tiden.

»Jeg tror, det er et sår, der gnaver. Jeg tror at være en del af den her familie, i denne rolle, i det her job, hver eneste gang jeg ser et kamera, hver eneste gang jeg hører et klik, hver eneste gang jeg ser en flash, tager det mig direkte tilbage, så på den måde er det den værste påmindelse i stedet for den bedste.«

Sådan siger prinsen om det at være i mediernes søgelys konstant.

Han mistede som bekendt sin mor, Diana, da hun omkom i en bilulykke i Paris. Her blev hun jagtet af papparazzier, som fulgte efter hendes bil på motorcykel for at tage billeder.

Derfor forklarer Tom Bradby, som har lavet dokumentaren også, at prins Harry holder pressen ansvarlig for sin mors død.

Og prins Harry indrømmer nu i dokumentaren, som blev vist på TV 2 søndag aften, at det er noget, der plager ham dagligt. Han siger videre:

»At være her (i Afrika, red.) 22 år senere og forsøge at færdiggøre, hvad hun (Diana, red.) startede, vil være meget følelsesladet. Men alt hvad jeg gør, minder mig om hende. Men som jeg sagde, med rollen, med jobbet, og den slags pres, der kommer med det, så mindes jeg om det dårlige.«

Dokumentaren, som har det danske navn 'Harry og Meghan – vores afrikanske rejse', har fået meget omtale, blandt andet da hertuginden af Sussex Meghan for første gang åbner op om, hvor hårdt livet har været med den store og nogle gange urimelige pressedækning, hun mener, der har været.

Prins Harry har som følge valgt at sagsøge engelske medier for deres dækning, som han mener, der mangler belæg for.

I sin begrundelse nævnte han også sin mors død, forårsaget af ulykken, der skete i august i 1997 i en tunnel i Paris, da han var 12 år gammel.

Han sagde, han nu frygtede for sin kone og søns sikkerhed.