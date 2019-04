De fleste plejer at have et bestemt talent inden for f.eks. sport eller fysik for at komme i Guiness Rekordbog, men der altså også andre metoder, man kan tage i brug for at komme i den berømte bog over rekorder.

Det er det populære royale par prins Harry og hertuginde Meghan Markle et tydeligt bevis på.

De har nemlig formået at slå alle rekorder, når det kommer til følgere på deres spritnye fælles Instagram-side 'Sussexroyal'. Det skriver Guiness Rekordbog i et opslag på Twitter.

På blot fem timer og 45 minutter lykkedes det parret at skrabe én million følgere til siden, som så dagens lys tirsdag.

Harry and Meghan have put @instagram in a spin with their new official account, gaining one million followers in just 5 hrs and 45 mins

Det gik da også lynhurtigt fra første færd for den populære Instagram-side, hvor følgere er strømmet til i strid strøm.

På mindre end to timer fik parret over 425.000 følgere, mens de i skrivende stund er oppe over de 3,7 millioner følgere.

Inden prins Harry og Meghan oprettede en fælles Instagram, måtte de dele profil med prins William og hertuginde Catherine under navnet 'Kensingtonpalace'. En side, som i skrivende stund har 7,4 millioner følgere.

Ifølge prins Harry og Meghan vil de dele 'vigtige ting' i form af deres hjertesager på Instagram-profilen, og i deres første opslag skriver de følgende:

På under seks timer rundede Harry og Meghans nye Instagram én million følgere. Foto: Toby Melville Vis mere På under seks timer rundede Harry og Meghans nye Instagram én million følgere. Foto: Toby Melville

'Velkommen til vores officielle Instagram. Vi ser frem til at dele det arbejde, som driver os, de sager, vi støtter, vigtige bekendtgørelser og muligheden for at sætte lys på vores hjertesager. Vi takker for jeres støtte og byder jer velkommen til @sussexroyal. - Harry & Meghan.'

Beslutningen om at oprette deres egen Instagram kommer i kølvandet på forrige uges nyhed om, at prins Harry og hertuginde Meghans kontor flytter fra Kensington Palace til Buckingham Palace.

Prins William og hertuginde Catherine har stadigvæk kontor på Kensington Palace.

Der spekuleres nu i, om Harry og Meghan også snart vil oprette en fælles Twitter-konto.