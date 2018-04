Lørdag 19. maj bliver den britiske prins Harry gift med den amerikanske skuespiller Meghan Markle i St. Geroges Chapel. Og som regel er det en helt naturlig del af et bryllup, at der følger en ønskeliste med over gaver.

Men prins Harry og Meghan Markle, der er kendt for sin medvirken i tv-serien 'Suits', har et helt specielt ønske til både gæster og alle andre, som ønsker at lykønske dem med den store begivenhed.

I stedet for at give dem bryllupsgaver, så skal folk donere penge til en række velgørende organisationer, som parret har udvalgt sammen.

Det oplyser det britiske kongehus i en pressemeddelelse.

'Prins Harry og frøken Meghan Markle er utroligt taknemmelige for den goodwill, som folk har udvist i forbindelse med offentliggørelsen af deres forlovelse. De ser gerne, at så mange mennesker som muligt får glæde af folks generøsitet. Parret ønsker, at alle, som kunne have lyst til at markere begivenheden, giver en donation til en velgørenhed fremfor at sende en gave,' lyder det blandt andet.

Det britiske kongehus gør opmærksom på, at ingen af de syv udvalgte velgørende organisationer har nogen direkte tilknytning til prins Harry og Meghan Markle. De repræsenterer et bredt udvalg af emner, som parret er passioneret omkring.