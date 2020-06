Prins Harry og den tidligere skuespillerinde Meghan har siden de begyndte at danne par fået meget opmærksomhed, og hver en handling er blevet kigget efter i sømmene.

Den seneste kritik kommer så, efter parret har forsøgt at gøre en god gerning.

De havde nemlig sendt et takkebrev afsted til en velgørenhedsorganisation, men papiret, ordene var skrevet på, har nu vakt opsigt, skriver Independent.

På brevpapiret, som parret brugte, var der nemlig øverst en krone, og det mener flere på sociale medier ikke, at de to, der er trådt tilbage som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus, kan tillade sig.

Arkivfoto af hertugparret. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Arkivfoto af hertugparret. Foto: TOBY MELVILLE

Søndag lagde organistationen StreetGames billedet af parrets brev op på sociale medier, men deres tweet blev kommenteret med flere vrede kommentarer.

'De burde tage den krone af M-logoet,' skrev én bruger.

'Bruger de stadig logoet!! Hvad forstår I ikke ved, at I er trådt tilbage fra jeres royale liv,' skriver en anden.

Faktisk er der en hel række af kommentatorer, som mener, at organisationen skal holde sig fra at promovere parret, at der ikke er nogen, som er interesserede i hertugparret længere, og at de udnytter deres tilknytning til kongehuset.

StreetGames er en organisation, som prøver at bruge sport til at forbedre livet for unge i mindre bemidlede områder, og hertugparret takker dem i deres brev for den indsats, de især har gjort under coronakrisen.

'Vi er blevet rørt over at på afstand at se, hvordan de organisationer, som vi hylder og holder så dybt af, har taget ansvar. Den medfølelse og lederskab af unge fra hele StreetGames-netværket er vigtig, og det er jeres venlighed og uselviskhed, som inspirerer andre til at gøre det bedre,' lyder det blandt andet i brevet.

Parret hylder i særdeleshed organisationens arbejde med at dele måltider ud til folk, der havde brug for det, under coronaens hærgen.

Og selvom der er mange, som er skeptiske over parrets brug af kronen, så er der lige så mange, som hylder både prins Harry og Meghan, men også organisationen for deres arbejde.