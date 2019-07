I maj blev prins Harry og hertuginde Meghan forældre for første gang. Sønnike Archie skal dog ikke regne med at blive storebror til en stor søskendeflok.

Prins Harrys storebror William har allerede tre børn, i Danmark har hans kollegaer Frederik og Joachim hver fire.

Selvom det altså er moderne at få mange børn i de royale familier, så har prins Harry ikke tænkt sig at strække stamtræet mere end allerhøjest nødvendigt.

I den kommende udgave af magasinet Vogue giver Prins Harry ifølge The Mirror et interview til videnskabskvinden Jane Goodall , og her kommer emnet ind på forplantning.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

De to berømtheder diskuterer miljø og klimaforandringer. Jane Goodall spørger blandt andet prins Harry, om hans syn på klimaet har ændret sig siden han blev far.

»Jeg tror – sjovt nok – at på grund af de personer, jeg har mødt, og de steder jeg har været, så har jeg altid haft en stor kærlighed til naturen. Men jeg ser anderledes på det nu. Uden tvivl,« lyder det fra prins Harry.

Overbefolkning er ikke så godt for klimaet, mener Jane Goodall, der i interviewet siger til prins Harry, at hun ikke håber, han får for mange børn, nu hvor han er kommet i gang.

»To maks,« lyder det straks fra prins Harry.

Præsentation af den royale baby tilbage i maj. Foto: DOMINIC LIPINSKI

»Jeg har altid tænkt, at dette sted kun var til låns. Og så kloge som vi er, bør vi være i stand til at efterlade os en bedre verden til næste generation,« fortsætter han.

»Hver gang der sker en naturkatastrofe, om det er et vulkanudbrud, et jordskælv eller en oversvømmelse, så tænker jeg, ’hvor mange advarsler skal naturen give os, før vi lærer at vi er med til at skabe dem,« spørger han.

Om den 34-årige prins holder hvad han lover, må tiden vise.