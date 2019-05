Prins Harry blev meget personlig, da han torsdag mødte den hollandske krigsveteran Dennis van der Stroon.

Han delte sin sorg over tabet af moderen Diana.

Dennis van der Stroon mistede sin mor i 2014, der led af en kroniske lungesygdom. Prins Harry mistede sin mor Diana, da han var kun 12 år gammel.

»Jeg fortalte Harry om min mor, og vi talte om vores oplevelser om at have mistet sin mor,« siger veteranen til det amerikanske medie People.

»Han (prins Harry, red.) sagde, at det, at miste sin mor, er det samme som at miste sit sikkehedsnet. Det har man brug for som søn, og det forsvinder, når man mister sin mor.«

Udover at tale om tabet af sin mor gjorde Prinsen det tydeligt, hvor lykkelig han er for sin nyfødte søn, Archie. Men der er ingen tvivl om, at traumet stadig sidder hos Prinsen.

»Han sagde, at han gennem sit arbejde har mødt en masse, der har mistet en mor, far, søster, bror eller pårørende, og når han får fortalt deres historier, som jeg fortalte min, så føler han sig ikke helt så alene.«

Det kan godt være, at man lige er blevet nybagt far, men når man hedder prins Harry, så er der ikke tid til at hvile på laurbærrene.

Her ses prins Harry sammen med dele af sin familie til sin mors begravelse i 1997. Foto: JEFF J MITCHELL Vis mere Her ses prins Harry sammen med dele af sin familie til sin mors begravelse i 1997. Foto: JEFF J MITCHELL

Han mødte Dennis van der Stroon torsdag, da han rejste han til Holland i forbindelse med Invictus Games, der bliver afholdt i Haag næste år. Sammen talte de om den nye royale baby og deres egne private forhold.

Invictus Games er en international sportsbegivenhed, som prins Harry har grundlagt. Her dyster krigsveteraner, der af forskellige årsager kan være mærket efter at have deltaget i krig.

Selv har prins Harry en karriere på ti år bag sig i det britiske luftvåben.

Han har også været udsendt til Afghanistan som helikopterpilot.