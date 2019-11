Prins Charles, der - ligesom vores egen dronning - er kendt for selv at male, er uforvarende endt i en pinlig kunst-skandale.

Det er kommet frem, at ikke bare ét, men flere af de malerier, som er fremvist af en af prins Charles' velgørenhedsorganisationer, er forfalskede. Det skriver dailymail.co.uk

En amerikansk kunstner, der tidligere er dømt for flere tilfælde af kunstforfalskninger, har erkendt, at han er ophavsmand til flere billeder, der har hængt på prinsens vægge.

Et af billederne er blevet fremvist som et værk af af den franske impressionist Monet til en værdi af 50 mio. pund, men er nu blevet fjernet. En talsmand fra prinsens velgørenhedsorganisation har ifølge avisen sagt: 'Det er yderst beklageligt, at ægtheden af ​​disse bestemte malerier, som ikke længere vises, nu synes at være draget i tvivl'.

Prins Charles tager imod gæster på Dumfries House. Huset, der er hovedkontor for en af prinsens velgørenhedsorganisationer, ligger i det sydvestlige Skotland. På billedet er det Irlands præsident Michael D. Higgins og hans kone Sabina Higgins, der i 2017 er på visit. Foto: ANDREW MILLIGAN Vis mere Prins Charles tager imod gæster på Dumfries House. Huset, der er hovedkontor for en af prinsens velgørenhedsorganisationer, ligger i det sydvestlige Skotland. På billedet er det Irlands præsident Michael D. Higgins og hans kone Sabina Higgins, der i 2017 er på visit. Foto: ANDREW MILLIGAN

'Monet’-maleriet er nemlig ikke det eneste, som er involveret i skandalen. Ægtheden af et Picasso-maleri, til en værdi af 42 mio. pund, og et Dali-maleri, til 12 mio. pund, er angiveligt også draget i tvivl, skriver avisen.

Malerierne hang alle på Dumfries House, der er hovedkvarter for The Prince’s Foundation, en af Prins Charles velgørenhedsorganisationer. Sammen med 14 andre billeder var de tre udlånt til organisationen af den nu konkursramte engelske kunstsamler James Stunt.



Men fredag kom det frem, at det er den amerikanske kunstner Tony Tetro, der tidligere er blevet dømt for at forfalske kunstværker, der har malet - og solgt - billederne til James Stunt.



Tetro har til Dailymail fortalt, hvordan han har gjort det til en karriere at efterligne kendte kunstnere og siger om sit arbejde:

Den nu konkursramte forretningsmand James Stunt er kendt for sin kunst og vinsamling og har lånt 17 malerier ud til Prins Charles' Dumfries House. Flere af billederne bliver nu hængt ud som forfalskninger. ARKIV Foto: TIZIANA FABI Vis mere Den nu konkursramte forretningsmand James Stunt er kendt for sin kunst og vinsamling og har lånt 17 malerier ud til Prins Charles' Dumfries House. Flere af billederne bliver nu hængt ud som forfalskninger. ARKIV Foto: TIZIANA FABI

'Du kan imponere dine venner med det, dekorere dit hjem med det, men det ville aldrig gå (som den rigtige ting, red.). Værdien af ​​kunst i dag er så høj, undersøgelsen så intens. Jeg ved mere om det end nogen, der ikke er en konservator. Og oprindelsen af ​​et maleri er mere værd end selve billedet. Ingen ville købe uden oprindelse, og det gjorde jeg uendeligt klart for James,' skriver dailymail.co.uk.

James Stunt selv afviser, at malerierne er falske og henviser til, at de er forsikrede for den nette sum af 104 mio. pund. Ligesom det anerkendte Wildenstein Institute i Paris, der er kendt for at være eksperter i netop Monet, skulle have godkendt billederne.

På den anden side står altså Tony Tetro, der i detaljer har forklaret, hvordan han har indfarvet lærrederne med kaffe og blegemiddel og brugt eddike til at give dem den rette patina, og hvordan han har aftalt motiverne med James Stunt.

Maleren påstår, at kaffen på lærrederne nogle gange kan smages. Så måske kunst-fejden kan afklares med en rask lille smagsprøve på malerierne.

Alle 17 billeder, der var udlånt til prins Charles' velgørenhedsorganisation for en 10-årig periode, er nu leveret tilbage til James Stunt.