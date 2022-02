Prins Andrew og Virginia Giuffre har indgået forlig i retssagen om seksuelle overgreb.

Det skriver flere udenlanske medier, heriblandt New York Times, der desuden kan berette, at de økonomiske vilkår for forliget er fortrolige.

Af retsdokumenterne fremgår det dog efter sigende, at prins Andrew også har intentioner om at donere »et væsentligt beløb« til en velgørenhedsorganisation, der støtter ofrenes rettigheder.

Forliget falder på plads blot få uger før, prins Andrew skulle have været for retten, hvor han skulle afhøres af Virginia Giuffres advokater. Ifølge retsdokumenterne har han ikke tilstået nogle af anklagerne mod ham i forliget.

Opdateres ...