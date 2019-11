Endnu en kritiker melder sig nu på banen, efter at den britiske prins Andrew lørdag medvirkede i et interview på BBC.

Interviewet der gik tæt på hans forbindelse til den afdøde sexforbryder og milliardær Jeffrey Epstein, har efterfølgende medført kritik med kommentarer, der kalder interviewet 'katastrofalt'.

Den nye kritiker, advokaten Spencer Kuvin, som repræsenterer flere af de påståede ofre i sagen, har kaldt interviewet trist og deprimerende. Han føler, at prinsen har svigtet ofrene, skriver BBC.

I en radioudsendelse med 'Today Programme' på BBC, stillede Spencer Kuvin op og gav sin mening til kende om prinsens interview.

»Det var deprimerende, at han ikke anerkendte omfanget af sit venskab med denne afskyelige mand og undskyldte,« sagde han og fortsatte:

»Det faktum, at han var ven med en dømt sexforbryder og valgte at fortsætte sit forhold med ham, viser bare en mangel på anerkendelse af omfanget af de ting, som denne mand gjorde ved pigerne,« sagde advokaten i radioudsendelsen.

I weekendens interview fortalte prins Andrew, at han aldrig mistænkte Jeffrey Epstein for at være kriminel, mens prinsen besøgte rigmandens tre hjem.

Den påstand giver advokaten Spencer Kuvin dog ikke meget for.

Afdøde Jeffrey Epstein hængte sig 10 august i sin fængselscelle i Metropolitan Correctional Center i New York.

Til BBC fortæller Spencer Kuvin, at han ikke kan forestille sig, der er nogen måde, hvorpå prinsen kunne have undgået at se, hvad der foregik med de unge piger, der kom ind og ud af Epsteins hjem.

Foruden forholdet til Jeffrey Epstein blev prins Andrew under lørdagens udgave af ‘Newsnight’ på BBC forholdt til anklagerne om, at han skulle have haft sex med en blot 17-årig pige, der blev holdt som sexslave af netop Epstein. Noget, som prinsen dog benægtede.

Efterfølgende var imagekonsulenten Mark Borkowski fremme i medierne, hvor han udtalte, at prinsens interview var ‘som at se en mand i kviksand’, og at han ‘aldrig før har set noget så katastrofalt’.

Prins Andrew er søn af dronning Elizabeth og er nummer otte i tronfølgen.