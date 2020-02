Prins Andrew var lidt for nærgående til den tidligere, nu afdøde, voldtægtsforbryder Jeffrey Epsteins poolfester.

Det påstår Denise George, statsanklager på De Amerikanske Jomfruøer, hvor Epsteins private luksus-ø lå placeret, i hvert fald.

Ifølge The Mirror påstår statsanklageren, at den udskældte britiske prins aldrig forsøgte at skjule sin 'seksuelle opførsel' fra Epsteins ansatte.

»En ansat fortalte mig, at han så prins Andrew stå på en balkon og helt åbentlyst rage på piger,« siger Denise George til Vanity Fair ifølge mediet.

Denise George udtaler sig om sagen, fordi hun på vegne af Jomfruøerne har rejst et søgsmål mod Jeffrey Epsteins luksusejendom.

Hun ønsker, at Jomfruøerne igen tager ejerskab over Epsteins to private øer, Little Saint James og Great Saint James.

Siden Jeffrey Epstein i 2019 begik selvmord i sin fængselscelle i New York, er der dukket historier op, som, anklagemyndigheden mener, beviser, at rigmanden misbrugte hundredvis af kvinder på sin luksusø. En luksusø, som prins Andrew besøgte flere gange.

Prins Andrew er efter Epsteins død blevet voldsomt kritiseret for sit venskab med rigmanden.

En af Epsteins formodede ofre, Virginia Roberts, har påstået, at hun tre gange blev tvunget til at have sex med prinsen. Anklager, som prins Andrew selv har afvist.

Jeffrey Epsteins tidligere ansatte er højst sandsynligt nogle af dem, der bedst ved, hvad der er foregået på rigmandens ø, mens han var i live.

Ifølge The Mirror er det dog sandsynligt, at medarbejderne har underskrevet kontrakter, da de blev ansat. Kontrakter, der juridisk afholder dem fra at kunne referere om aktiviteterne på øen.

Prins Andrew trak sig fra sine offentlige pligter sidste år på grund af sit bekendtskab med Epstein.