Prins Albert af Monaco lever et royalt og luksuriøst liv i et af verdens rigeste og mest glamourøse lande, som stjerner og VIP-personer flokkes til.

Normalt har paparazzier ikke adgang til Monaco af hensyn til dets VIP-beboere - før nu.

Det skriver Daily Star.

Prins Albert har nemlig givet instruktør Michael Waldman backstage-adgang til det royale palads, luksushoteller i stribevis, casinoer og Monacos F1 Grand Prix i forbindelse med en BBC-dokumentar.

Seere af dokumentaren kan se frem til at blive taget med ind i en luksus-penthouse på Monacos Hôtel de Paris.

En penthouse, der koster næsten 300.000 danske kroner for en enkelt overnatning.

Hvorfor får pressen nu adgang til det ellers lukkede men luksuriøse land?

Prins Albert ønsker tilsyneladende at trække yngre og rigere personer til Monaco, da landet er notorisk kendt for sine ældre, men ekstremt rige indbyggere.

Prinsesse Camilla af den royale familie Bourbon-Two Sicillies, som er en god ven af Prins Albert, har også kastet sig ind i kampen for at tiltrække et yngre, rigere klientel.

Hun mener, at vejen frem er at arrangere et awardshow for influencere. Eventet skal lokke jetset-youtubere og instagrammere til at promovere landet til deres følgere.

Om sit for mange misundelsesværdige liv i rigdom siger prinsen dog selv, at ikke hver dag er lykkelig.

»Jeg kan ikke sige, at hver dag er vidunderlig og fuld af nydelse. Det er ikke let for nogen i denne ansvarsfulde position. Der er nogle meget ubehagelige møder.«