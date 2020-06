Reality-kendissen Princess Natascha Ellen Linea Kaup har i forvejen tre børn og vil ikke have flere. Derfor overvejer hun nu at blive steriliseret.

Hun har nemlig et ønske om ikke længere at skulle indtage hormoner som prævention.

»Mit humør kører op og ned, når jeg bruger p-stang eller p-piller, og derfor ville det bare været fedt, hvis man ikke skulle fylde sin krop med hormoner,« lyder det fra den 25-årige mor til tre.

Reality-kendissen, som i første omgang blev berømt i programmet 'De unge mødre', fortæller, at hun har overvejet indgrebet i lang tid.

»Det har jeg tænkt over, siden jeg fik Miso (hendes yngste søn, red.). Jeg føler bare, det er det rigtige. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men jeg ved bare, at jeg ikke skal have flere børn.«

Princess Natascha fik datteren sammen med sin ekskæreste Bent. Hendes søn, Novah fik hun sammen med Mattias, som seerne også mødte i 'De unge mødre', og lille Miso har hun fået sammen med David, som tidligere dannede par med en anden ung mor, der medvirkede i samme realityprogram. (Arkivfoto). her ses forældreparret sammen med dattere Lia. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Princess Natascha fik datteren sammen med sin ekskæreste Bent. Hendes søn, Novah fik hun sammen med Mattias, som seerne også mødte i 'De unge mødre', og lille Miso har hun fået sammen med David, som tidligere dannede par med en anden ung mor, der medvirkede i samme realityprogram. (Arkivfoto). her ses forældreparret sammen med dattere Lia. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Hun har i dag datteren Lia på seks år, sønnen Novah på fire og så sønnen Miso, som er et år og fire måneder gammel.

Princess Natascha, som kendissen hedder, efter hun skiftede navn i 2018, siger, at hun må tage det til den tid, hvis hun møder en, der ønsker flere børn.

»Sandsynligheden for, at jeg møder en fyr, som allerede har børn, er ret stor i min alder,« lyder det fra hende.

Hun afslørede i første omgang over for Realityportalen, at hun havde overvejet at få en sterilisering. Over for B.T. uddyber hun, at hun har prøvet med andre præventionsmidler, som dog ikke lykkedes.

Om sterilisering På patienthåndborgen under Sundhed.dk står der følgende om sterilisering af kvinder: Sterilisation af kvinder gøres ved, at man afbryder forbindelsen mellem æggestokkene og livmoderen. Det kan gøres på flere måder. Der kan sættes metalklips på æggelederne, eller de kan lukkes med varme. Indgrebet foretages ved laparoskopi (kikkertoperation) og kræver, at man er i fuld narkose.

»Jeg har for eksempel prøvet med en spiral, men det fungerede ikke for mig.«

Kendissen lægger omvendt ikke skjul på, at hun tidligere har ønsket at få flere børn. Faktisk var hendes drøm, da hun var barn, at få fem børn, men den drøm er nu blevet nedskaleret en smule.

»Jeg ved godt, der er en risiko for, at man kan fortryde, men jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg føler bare, det ville være det rigtige for mig.«

Hun fortæller, at hendes seneste kæreste også havde tre børn, og når de seks børn var samlet, var hun slet ikke i tvivl om, at der var nok af dem.

Hun har dog ikke taget nogen endelig beslutning om et indgreb endnu. Det er noget, hun tager sig god tid til.

»Jeg vil hellere overveje i et halvt år længere og være helt sikker i min sag,« lyder det.