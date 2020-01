Princess afslører nu overfor Realityportalen, at hun er helt færdig med 'De unge mødre'.

Den 6. januar er der sæsonpremiere på den 29. udgave af reportageklassikeren ‘De unge mødre’, hvor deltagerne selv skal filme dem selv dele ud af deres liv. Men det bliver uden den tidligere deltager Princess Natascha, der meldte sig ud af programmet for en stund forud for 28. sæson. Dengang fortalte produktionen bag, at der var tale om en velfortjent pause og ikke et endeligt farvel.

Men spørger man Princess selv, så har piben fået en helt anden lyd:

»‘De unge mødre’ har jeg meldt mig helt ud af. Jeg er ikke afvisende overfor noget andet reality-tv, men ‘De unge mødre’ kommer jeg ikke med i mere,« fortæller den unge mor til Realityportalen og nævner blandt andet ‘4-stjerners middag’ som et program, hun kunne tænke sig at deltage i.

Men ‘De unge mødre’ er hun simpelthen bare kørt træt i.

»Det skyldes bare, at der har været nogle optagelser igennem tiden, som jeg ikke har været vild med at optage, som jeg har følt mig presset til at optage. De har ikke presset mig til det, men jeg har bare været ekstremt dårlig til at sige nej, hvis jeg har syntes, det har været en dårlig idé at optage noget. «

»Og så synes jeg bare, det var meget det samme, vi optog hele tiden. Vi optager, jeg er gravid tre gange, vi optager, jeg er til scanninger rigtigt mange gange, vi optager, at jeg skal købe babyting. Det var bare meget det samme om og om igen. Jeg synes ikke rigtigt, der skete noget nyt. Det kan man godt blive lidt træt af,« forklarer hun.

… Og dog!

Men selv om Princess lige nu bestemt ikke føler, at hun nogensinde skal være med i ‘De unge mødre’ igen, så er hun alligevel ikke afvisende overfor, at hun skulle gå hen og skifte mening i fremtiden.

»Aldrig og aldrig vil jeg ikke sige, men lige nu har jeg ikke lyst til det. Jeg er heller ikke med i den nye sæson. Men hvem ved om tre-fire år, så kan det være, jeg har lyst til det der. Jeg har ikke lyst lige nu i hvert fald. Får jeg lyst igen, så deltager jeg, får jeg ikke lyst igen, så deltager jeg ikke,« fortæller hun.

I så fald skulle der ruskes en del op i formatet, forklarer hun – og altså mere end det nye koncept i den kommende 29. sæson med, at de unge mødre filmer dem selv.

»Jeg vil gerne være med igen, hvis der sker et eller andet sjovt. Lidt ligesom ‘De unge mødre på slottet’. Der deltog jeg ikke, fordi jeg var højgravid og skulle have eksaminer. Ellers havde jeg helt klart deltaget i det. De optog i december, sådan noget 14 dage inden, jeg skulle føde, og oveni var der jul, og der var rigtigt mange ting, der gjorde, at jeg måtte springe over,« forklarer Princess.

Så selv om Princess på nuværende tidspunkt føler, at det er helt slut med ‘De unge mødre’, så er der altså alligevel et par smutveje for produktionsholdet, hvis de kunne tænke sig at lokke Princess med foran kameraet endnu en gang. Om ikke andet så er den unge mor som sagt klar på andre realityprogrammer, hvis den rigtige mulighed byder sig.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk