I flere år har seerne on/off fået lov til at følge med i livet hos Princess Natascha Ellen Linea Kaup i ‘De unge mødre’. Her har man været med til både op- og nedture, og den unge mor har ærligt delt ud af sine glæder og problemer.

Hvis der er ting, du har undret dig over hos Princess Natascha eller har haft lyst til at spørge hende om, så har du på det seneste haft muligheden. Her har den unge mor nemlig samlet spørgsmål ind fra følgerne på Instagram, og dem svarer hun nu på i et indlæg på sin blog. Her giver hun blandt andet svaret på, hvad hun fortryder mest i sit liv.

– Jeg fortryder allermest, at jeg i så lang en periode af mit liv lod alle andre bestemme over mig og mine følelser. Jeg skulle længe før, jeg gjorde det, have råbt op og gjort, som jeg ville, svarer hun følgeren.

Dét er der sket med brudekjolen

I ‘De unge mødre’ har seerne blandt andet set, at Princess Natascha købte sig en brudekjole, som hun stolt viste frem. På nuværende tidspunkt er der umiddelbart intet bryllup i planerne mellem hende og kæresten, men når det sker, så er den unge mor klar.

– Ja, jeg har stadig min brudekjole, og den hænger på en bøjle i mit skab, indtil den dag jeg skal bruge den, fortæller hun i blogindlægget.

‘De unge mødre’-deltageren får ofte kritik for, at hun skifter holdning og mening om forskellige ting. Det spørger en følger også ind til, og det har hun en forklaring på.

– Det gør jeg nok af den årsag, at jeg ikke altid har vidst, hvad jeg ville med mit liv, men nu har jeg langt om længe fundet ud af, hvor jeg vil bo, og jeg har nogenlunde fundet min plads her i livet. Men når man er 18-22 år, ved alle ikke 100 procent, hvad de vil, og så prøver man en masse forskellige ting af, til man finder den hylde, man skal være på.

Her kan du læse hele Princess Nataschas blogindlæg, hvor du blandt andet kan høre, om hun savner Sidney Lee, og hvad hun i dag syne om sin bog.

