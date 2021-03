Hun blev verdenskendt, da hun nærmest stjal billedet ved sin søster Kate Middletons bryllup med prins William.

De seneste år har der dog været mere stille om hertuginde Kates søster Pippa. Og det er der måske god grund til. For Pippa har været gravid med sit andet barn.

Mandag kunne Prins William og hertuginde Kate glæde sig over nogle – formentlig tiltrængte – gode nyheder. Parret er mandag morgen blevet onkel og moster til en lille pige, skriver Daily Mail og Hello Magazine.

For mens kongehuset næppe har haft meget at juble over den seneste tid, så kan de glæde sig over det nye familiemedlem, der har fået et navn, der i den grad anerkender kongefamilien.

Kate, Meghan og Pippa ses her sammen under Wimbledon i 2019. Foto: POOL Vis mere Kate, Meghan og Pippa ses her sammen under Wimbledon i 2019. Foto: POOL

Den lille pige skal hedde ‘Grace Elizabeth’, hvilket ifølge Daily Mail er et stort cadeau til både dronning Elizabeth og Kate og Pippas mor, Carole Middleton. Sidstnævnte hedder Elizabeth til mellemnavn.

37-årige Pippa og hendes 45-årige mand, milliardæren James Matthews, blev gift i 2017. Parret har i forvejen den toårige søn Arthur og bor i et hus til 147 millioner kroner i det vestlige London.

Fødslen af parrets andet barn er tilsyneladende gået godt.

»Mor og barn har det godt,« har en kilde fortalt til magasinet Hello. Ifølge kilden er alle meget begejstret for den lille piges ankomst.

James Matthews ses her med Pippa Middleton, da hun var gravid med parrets første barn. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere James Matthews ses her med Pippa Middleton, da hun var gravid med parrets første barn. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det nye lille familiemedlem får ikke kun royale forbindelser i form af en moster og onkel, der engang formentlig bliver konge og dronning af England. Også lille Grace Elizabeths kusine og fætre er af royal rang.

Således bliver hun kusine til prins William og hertuginde Kates børn; prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.

To-årige prins Louis er jævnaldrende med sin fætter Arthur, så der er gode forudsætninger for et nært venskab.

Og også på faderens side er der berømte kusiner og fætre. Pippas svoger er nemlig tv-stjernen Spencer Matthews, og han har to børn, sønnen Theodore og datteren Gigi.