Da Meghan Markle og prins Harry blev gift, var gæstelisten lang, og flere kendte mennesker deltog ved ceremonien.

I blandt gæsterne var Meghan Markle skuespillerkollega Troian Bellisario, men for hende blev brylluppet et sandt mareridt. Det skriver Daily Telegraph.

Troian Bellisario blev ramt af angst over det tøj, hun havde valgt at tage på. Troian Bellisario var nemlig gravid, og det ville hun gerne skjule.

»Selvfølgelig havde jeg angst over mit outfit, og jeg havde det dobbelt op. For det første fordi jeg forsøgte at skjule det faktum, at jeg var fem måneder henne. Jeg var helt sikker på, at det ville blive afsløret,« siger skuespillerinden til The Daily Telegraph og fortsætter:

Patrick J. Adams og Troian Bellisario. Foto: POOL Vis mere Patrick J. Adams og Troian Bellisario. Foto: POOL

»Men jeg havde også angst over… Hvad er det, de hedder? De der hatte-ting? Fascinator, det er det. De ser latterlige ud, med mindre du lever i 1930’erne. Man kan få nogle, som fuldstændig er som et stykke kunst, men er du så for forfængelig og prøver at få for meget opmærksomhed? Eller hvis du vælger en fascinator, der er meget lille, følger du så ikke traditionen?«

Troian Bellisario fortæller, at hun aldrig har ejet en af 'de her fascinator' i sit liv.

Skuespillerindens australske stylist forsikrede hende dog om, at hun havde valgt den helt rigtige hovedbeklædning til den store dag.

Den 34-årige Troian Bellisario er gift med skuespillerkollegaen Patrick J. Adams. Det var også ham, hun havde under armen ved brylluppet i 2018.

I oktober 2018 blev de forældre til en lille pige, som fik navnet Aurora Adams.