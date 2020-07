Der kan meget vel være rigeligt med koldsved i hænderne på britiske prins Andrew i disse dage.

Torsdag blev Jeffrey Epsteins højre hånd, Ghislaine Maxwell, nemlig anholdt og sigtet for at have hjulpet den nu afdøde rigmand med at rekruttere mindreårige kvinder, som han kunne misbruge seksuelt.

Ghislaine Maxwell, der i øvrigt er ekskæreste til Jeffrey Epstein, menes at ligge inde med oplysninger, som har potentiale til at fælde nogle af verdens mest magtfulde mænd - deriblandt prins Andrew, såfremt det viser sig, at anklagerne mod ham er korrekte.

Ifølge ABC News betyder anholdelsen af 58-årige Ghislaine Maxwell, at prins Andrews forhold til den pædofilidømte Jeffrey Epstein atter engang vil blive gået i bedene.

Et splitbillede af Ghislaine Maxwell og den nu afdøde Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Et splitbillede af Ghislaine Maxwell og den nu afdøde Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Prinsen - eller snarere hans repræsentanter - har da også allerede været ude med deres første forsøg på at dæmpe den dårlige opmærksomhed.

Det skete fredag, hvor den 60-årige prins' repræsentanter gik ud og afviste den seneste tids rygter, der har lydt, at Prinsen ikke vil hjælpe politiet i efterforskningen af eks-vennen.

Mens de amerikanske myndigheder har udtalt, at de meget gerne vil høre fra den britiske prins, så påstår Prinsen selv, at han har kontaktet myndighederne to gange den seneste måned, men at han ikke har fået svar.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, udtalte fredag, at den britiske regering på nuværende tidspunkt ikke har modtaget en officiel anmodning fra USA om at snakke med Prinsen. Premierministeren afviste at udtale sig yderligere i sagen.

Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (t.v.) har skabt problemer for prinsen. Vis mere Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (t.v.) har skabt problemer for prinsen.

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin fængselscelle i august sidste år. Hans kompagnon Ghislaine Maxwell forsvandt som sunket i jorden kort efter, men torsdag blev hun anholdt i et luksushjem i New Hampshire, USA.

Maxwell har igennem mange år været ven med britiske prins Andrew, og det var angiveligt hende, der i sin tid introducerede ham til Epstein, hvorefter de to blev venner.

Prins Andrew er blevet anklaget for at have sex med en 17-årig fremskaffet af Epstein. Anklager, som Prinsen har afvist gentagende gange.

Om Ghislaine Maxwell reelt vil dele ud af de informationer, hun ligger inde med fra sin tid som Epsteins højre hånd, er endnu uvist.

Men hvis hun bliver dømt skyldig, risikerer hun op mod 35 års fængsel, så en eventuel rabat på straffen kan meget vel være en motivationsfaktor for at åbne op.

Om det bliver tilfældet, vil kun tiden vise.