Hvem er han? Søndag aften havnede en af Danmarks rigeste mænd i et decideret stormvejr. Bliv klogere på, hvorfor du måske aldrig har hørt om ham før.

Som ejer af bunker- og shippingkoncernen USTC er 64-årige Torben Østergaard-Nielsen ifølge Berlingske Danmarks 16.-rigeste mand – god for 7,7 milliarder kroner.

Den 'hemmelige milliardær', som ellers har gjort en dyd ud af at holde sig ude af medierne, er nu ramt af hårde anklager om at sælge ulovligt brændstof til borgerkrigen i Syrien.

DR mener, at hans firma Dan-Bunkering har brudt EU's sanktioner om at eksportere, sælge, levere eller overføre jetbrændstof til brug i Syrien. Anklager, som Torben Østergaard-Nielsen via sin advokat afviser.

Men hvem er Torben Østergaard-Nielsen?

Han er født den 21. juni 1954 i Voldby på Fyn.

I et interview til Berlingske har han fortalt, hvordan han voksede op på landet, hvor han arvede sit købmandsgen fra sin far, 'der levede af at sælge kreaturer og svin'.

Som 20-årig gik han i lære i skibsmæglerfirmaet Julius Mortensen i Fredericia, der havde opkøbt konkurrenten i Middelfart, og kun fem år senere blev han udnævnt til administrerende direktør.

Torben Østergaard-Nielsens døtre, Mia og Nina. Foto: Pressefoto / USTC Vis mere Torben Østergaard-Nielsens døtre, Mia og Nina. Foto: Pressefoto / USTC

Torben Østergaard-Nielsen blev boende på Vestfyn, fik to børn og skabte sig en formue på især at sælge olie til skibe overalt i verden.

I slutningen af 1990'erne blev han eneejer af den internationale koncern United Shipping & Trading (USTC), hvis firma Dan-Bunkering altså nu er havnet i problemer.

Privat holder Torben Østergaard-Nielsen kortene tæt på kroppen.

»Jeg bryder mig ikke særligt om det. Eller rettere sagt, det har jeg ikke behov for. Jeg går ikke sådan og udstiller mig,« har han udtalt til Berlingske, om hvorfor man ikke ser ham så meget i medierne.

»Alle her på egnen ved, hvor jeg bor i et hus mellem den nye Lillebæltsbro og Strib, hvor jeg har boet i 26 år. Men jeg har hverken privatfly eller noget stort fritidshus i Frankrig, Italien eller andre lande,« tilføjer han.

Til Fyens Stiftstidende har han yderligere sagt om sin milliardær-tilværelse:

»I virkeligheden lever jeg et ret almindeligt liv, når det kommer til forbrug. Jeg er jo ikke en Joakim von And, der stuver penge af vejen for på et tidspunkt at trække mig tilbage til et eller andet eksotisk sted.«

Han er lokalpatriot og støtter økonomisk op om blandt andet den lokale fodboldklub og musikfestivalen Rock Under Broen, der afholdes hver sommer i Middelfart med udsigt til Lillebæltsbroen.

Torben Østergaard-Nielsen foran Danbunker i Middelfart. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Torben Østergaard-Nielsen foran Danbunker i Middelfart. Foto: CLAUS FISKER

Derudover er han stor bilentusiast og har et bilhus i Middelfart, hvor han leaser luksusbiler af mærker som Mercedes, Porsche, Ferrari, Jaguar, Lamborghini og Corvette.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan Torben Østergaard-Nielsen også værner om sine bilers 'privatliv'. At det angiveligt er forbudt at lægge billeder op af bilbutikken på sociale medier.

Når Torben Østergaard-Nielsen en dag går på pension, står hans to voksne døtre klar til at tage over. De er begge en del af firmaet.

Den ældste datter, Nina, bor i Middelfart med sin mand og to børn, den yngste Mia i København med sin kæreste.

Hvad den aktuelle sag om eventuelt salg af brændstof til Syrien ender med, er endnu uvist.