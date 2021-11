Torsdag aften var den røde løber rullet ud, og der var lagt i støbeskeen til en magisk og julet aften.

Der var nemlig premiere på Odense Teaters helt store juleforestilling – 'Jul på Slottet'.

Og ja, der er tale om selv samme juleeventyr, som hele Danmark for første gang stiftede bekendtskab med for 35 år siden, da den blev sendt som en julekalender på DR.

Odense Teaters opsætning af juleeventyret kommer dog til at variere en smule fra originalen.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at gense den. Jeg ved, at den er blevet lavet meget om,« siger Kim Veisgaard, der spillede Junker Juchs i den oprindelige julekalender fra 1986.

Og Kim Veisgaard er langt fra den eneste genganger fra den originale julekalender. For instruktøren bag Odense Teaters opsætning er Martin Miehe-Renard, som også var en af skaberne bag TV-julekalenderen.

Men at omforme TV-julekalenderen til et teaterstykke har vist sig at være noget af en udfordring for instruktøren.

»Julekalenderen er skrevet så specifikt til billedmediet, og derfor bliver der klippet rigtig meget fra scene til scene. Det er svært at gøre på en teaterscene, men da det er en stor del af fortællingen, var det vigtigt for mig at få med. Så vores scenograf Benjamin La Cour har bygget et kæmpe monstrum af et slot, der står på drejescenen, og så drejer vi ligesom fra scene til scene – nærmest ligesom på fjernsynet,« siger Martin Miehe-Renard.

Byrådspolitiker og børn- og ungerådmand Susanne Crawley var også til premiere på Jul på Slottet. Foto: Robert Wengler/Odense Teater. Vis mere Byrådspolitiker og børn- og ungerådmand Susanne Crawley var også til premiere på Jul på Slottet. Foto: Robert Wengler/Odense Teater.

Og instruktøren er faktisk ikke den eneste på den røde løber, der har kastet sig ud i et forsøg med at konvertere TV-kalenderen til teatret.

Også Kim Veisgaard har genbesøgt juleeventyret blandt andet i en opsætning på Filuren i Aarhus. Dengang var det dog i en noget smallere udgave.

»Nu er det jo lavet i en stor udgave, og det glæder jeg mig meget til at se,« siger Kim Veisgaard.

Til dagens premiere fulgtes han med sin kone Hanne Wolff Clausen. Samme Hanne var han også gift med, da han 35 år tidligere spillede Junker Juchs i TV-Julekalenderen.