At have rundet 67 – og officielt tilhøre gruppen af pensionister – er ikke noget, der giver Preben Kristensen grå hår i hovedet. For selv om knæene måske knirker mere, end de gjorde engang, har han stadig masser af mod på livet.

»Der er så meget, jeg skal nå,« smiler han.

Men én ting følger med den høje alder. Én ting, han gerne ville undgå: at miste.

»Vi har mistet nogle meget nære venner med ret kort mellemrum, og det er frygteligt. Men jeg prøver at tænke på alle de gode stunder, vi har haft sammen, og lade det fylde for mig.«

Kun én ting nager Preben Kristensen ved at være blevet 67 år. Nemlig at miste. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kun én ting nager Preben Kristensen ved at være blevet 67 år. Nemlig at miste. Foto: Bax Lindhardt

»Ellers går jeg bare rundt og har ondt af mig selv. Og det er ikke rimeligt,« siger Preben Kristensen om det uundgåelige. Som på et tidspunkt fyldte utrolig meget i hans liv.

»Omkring årtusindskiftet havde jeg en periode, hvor jeg tænkte ekstremt meget over dét, at man mistede, at man nærmede sig den alder, hvor man skulle væk,« forklarer han om den krise, han landede i.

Men den nu afdøde skuespiller Frits Helmuth, som han på daværende tidspunkt spillede sammen med, kendte den kun alt for godt og gav et råd til sin yngre kollega.

»Nyd dér, hvor du er, i stedet for at spilde kostbar tid på at være bekymret og bange for noget, som du ikke kan gøre noget ved,« lød hans vise ord.

Det var forfærdeligt at skulle sige farvel til hende Preben Kristensen om at tage afsked med Lone Dybkjær

»De ord gjorde et stort indtryk på mig, og dem lever jeg stadig efter,« siger Preben Kristensen, men må også erkende, at han ikke altid kan efterleve dem.

De senere år har han og manden, Søren Hedegaard, som nævnt adskillige gange været nødt til at trække i det sorte tøj lidt for ofte for at tage afsked med mennesker, de holdt af.

Senest var til veninden Lone Dybkjærs bisættelse i juli. Det gjorde ondt.

Preben Kristensen og Søren Hedegaard var nære venner med Lone Dybkjær, og det var hårdt at skulle tage afsked med hende. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Preben Kristensen og Søren Hedegaard var nære venner med Lone Dybkjær, og det var hårdt at skulle tage afsked med hende. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det var forfærdeligt at skulle sige farvel til hende. Lone har fyldt meget i mit liv, var et stort menneske, som har gjort indtryk på rigtig mange. Hende savner vi,« siger Preben Kristensen, som var fuld af beundring for, hvordan Lone Dybkjær formåede at tackle sit sygdomsforløb.

»Gud, hvor hun dog har været tapper og hensynsfuld over for sine omgivelser. Det var næsten, så det gjorde ondt. Tænk, at hun havde kræfter til det,« siger han stille.

Lone Dybkjær og Poul Nyrup Rasmussen hilser på Preben Kristensen ved premieren på Tivoli Revyen i 2000. Foto: MOGENS FLINDT Vis mere Lone Dybkjær og Poul Nyrup Rasmussen hilser på Preben Kristensen ved premieren på Tivoli Revyen i 2000. Foto: MOGENS FLINDT

At miste begge sine forældre med få måneders mellemrum i 2011 var også én af de tunge.

Og selv om farens sidste ord til ham var, at han ikke skulle være ked af det, for faren var lykkelig over at have levet et fantastisk liv, fik sorgen tag i Preben Kristensen.

»En gang imellem rammer det bare hårdt, og man skal også huske at give sig tid til at sørge, være ked af det.«

»Men døden er jo en del af livet. Den er uundgåelig. Man bliver nødt til at skyde det en smule væk, ellers bliver man deprimeret,« siger Preben Kristensen om det uundgåelige.

Preben Kristensen er aktuel i musicalen 'Oliver' på Det Ny Teater