‘Til hofbal med bøsse-ven.’ Det stod der en dag i december 1998 på Ekstra Bladets forside. Sammen med et billede af Preben Kristensen og hans kæreste Søren Hedegaard.

»Jeg oplevede det, og Søren oplevede det, som dybt krænkende. Det var et overgreb, ganske enkelt. De vidste godt, at vi ikke ville fotograferes sammen. Det vidste alle«, siger Preben Kristensen til Politiken i et interview.

Faktisk var entertaineren og skuespilleren, der særligt er kendt fra gruppen Linie 3, på forsiden hele tre dage i træk.

Kort efter oplyste Preben Kristensens manager, at skuespilleren i fremtiden ville sige nej til Ekstra Bladet, fordi han følte sig krænket.

Parret til royal dåb. Foto: Henning Bagger Vis mere Parret til royal dåb. Foto: Henning Bagger

Billedet blev taget, da han med sin kæreste, Søren Hedegaard, var til hofbal hos Dronningen.

Flere spurgte Preben Kristensen, hvorfor han egentlig farede sådan op.

Hans svar var, at det jo ikke var noget, han selv havde valgt, og på den måde føltes det enormt krænkende for ham.

Han blev både rasende og ked af det. Og det ryster ham stadig i dag.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Det mere end bekræftede de tanker, Søren og jeg tidligt delte: at verden bare ikke var klar til, at mennesker som han og jeg kunne leve i fred og fordragelighed, uden at vores seksualitet blev gjort til et altoverskyggende identitetsspørgsmål,« fortæller Preben Kristensen i sin biografi ‘Husk at være glad.’

Ikke kun dårligt

Men selvom Preben Kristensen var vred, så bragte forsiden også gode ting med sig. Det mente Bent Hansen, der var formanden for Landsforeningen Bøsser og Lesbiske.

Han takkede Preben Kristensen og kaldte forsiden for et stort gennembrud, da en kendt person turde stå frem i pressen med sin seksualitet.

Og skuespilleren indrømmer da også, at det på en vis også førte noget godt med sig, at han og kæresten endte på forsiden dengang.

Linie 3 på scenen i Glassalen i Tivoli. Thomas Eje, Anders Bircow og Preben Kristensen. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Linie 3 på scenen i Glassalen i Tivoli. Thomas Eje, Anders Bircow og Preben Kristensen. Foto: FLINDT MOGENS

Efter et stykke tid var ham og Søren Hedegaards seksualitet ikke så spændende for pressen længere. Historien var jo fortalt.

Så slap Preben Kristensen også for, at folk spurgte ham, hvornår han fandt en sød pige, fortæller han.