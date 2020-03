Der er efterhånden en del kendisser, der har langet ud efter den danske befolkning, fordi de hamstrer og gør det modsatte af, hvad de får besked på af myndighederne.

Nu melder skuespiller og 'Linie 3'-komikeren Preben Kristensen sig i det kor.

I et interview med Billed-Bladet fortæller han, at han er rystet over, at folk ikke lytter til statsminister Mette Frederiksen:

»Vi bliver nødt til at lytte, og det nytter jo ikke noget, at folk så styrter ned i supermarkedet og står helt tæt sammen for at hamstre toiletpapir. Vi er jo blevet opfordret til at blive hjemme - og ikke forsamle os de næste 14 dage! Det er jo ikke et særlig indviklet budskab,« fortæller Preben Kristensen til Billed-Bladet.

Preben Kristensen, der er uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, fortæller videre til Billed-Bladet, at han og hans mand Søren Hedegaard, passer ekstra godt på sig selv, så de ikke bliver smittet med coronavirus.

De er nemlig begge ekstra udsatte, da de er oppe i alderen, og Søren Hedegaard lider desuden af astma.

Preben Kristensen fortæller også, at de begge to er hjemme fra arbejde.

Dog går de stadig ud og handler, som de normalt ville gøre. Uden og hamstre vel og mærket.

Preben Kristensen skulle lige nu have været i gang med prøverne til forestillingen 'Natten er dagens mor', som bliver spillet på Folketeatret i København.

Forestillingerne skulle have været spillet fra den 2. april og frem til den 16. maj, men på grund af corona virussen er alle forestillinger blevet aflyst indtil videre, oplyser Folketeatret på deres hjemmeside.

De vil dog blive vist på et senere tidspunkt, når der er kommet styr på coronavirussen.

Foruden Preben Kristensen spiller Ellen Hillingsø, Anton Hjejle og Nicolai Jørgensen også med i forestillingen.