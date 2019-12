»DiCaprio er en sej fyr, er han ikke? Giver penge til at sætte regnskoven i flammer.«

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro stod foran sin embedsbolig, da han angreb Hollywood-stjernen. Nu svarer Leonardo DiCaprio igen.

Jair Bolsonaros hårde anklage mod Leonardo DiCaprio kom i fredags efter, at fire frivillige brandfolk tirsdag blev anholdt på grund af en mistanke om, at de har startet naturbrande i Amazonas-regnskoven. Deres formål skulle have været at tage billeder af den brændende regnskov for efterfølgende at bruge dem til at skaffe donationer til miljøorganisationer.

Hvad har det så med Di Caprio at gøre? Jo, stjerneskuespilleren er dybt engageret i beskyttelsen af Amazonas og har doneret millioner til flere miljøorganisationer.

Det fik Bolsonaro til at lave koblingen mellem Leonardo DiCaprio og de skovbrande, som har martret Amazonas gennem længere tid, skriver New York Times.

Men Hollywood-stjernen afviser kritikken.

'I denne kritiske tid for Amazonas støtter jeg det brasilianske folk, som arbejder for deres naturmæssige og kulturelle arv. De er et utroligt, ydmygt eksempel på den passion, der er nødvendig for at redde klimaet,' siger Leonardo DiCaprio i en udtalelse, han har lagt på Instagram.

Fortsættelsen af Titanic- og Aviator-stjernens udtalelse kan sagtens tolkes som et modangreb på Bolsonaro:

'Fremtiden for disse uerstattelige økosystemer er på spil, og jeg er stolt af at støtte de grupper, som beskytter dem. Selvom den er værd at støtte, gav vi ikke penge til de organisationer, som er under anklage.'

Sagen er den, at anholdelserne af de fire brandfolk er særdeles omdiskuteret. Både politikere og organisationer har fordømt anholdelserne og ser dem som en forlængelse af præsident Bolsonaros 'forfølgelse' af miljøorganisationerne. Det er endnu ikke bevist, at de fire frivillige brandmænd har påsat skovbrande.

Jair Bolsonaro, som har fået massiv international kritik for ikke at gøre nok for at bekæmpe skovbrandene i Amazonas, har før anklaget miljøorganisationer for at stå bag.

»Alt tyder på, at ngo'er (ansatte eller frivillige ved ikke statslige organisationer, red.) sætter ild til skoven,« sagde han i en liveoptagelse på Facebook i august.

Adspurgt om han havde nogle beviser, svarede han, at han ikke har nogen 'skriftlig nedfældet plan'.

»Det er ikke sådan, det fungerer,« lød det fra den brasilianske præsident, som ikke uddybede sit svar.

Den tidligere militærmand mener, at et motiv til den påståede ildspåsættelse kunne være, at staten har skåret i sin støtte til organisationerne, hvorfor de ønsker at skade regeringen.

I sin udtalelse på Instagram understreger Leonardo DiCaprio, at han fortsat vil støtte de kræfter i Brasilien, som kæmper for at bevare Amazonas-regnskoven.

'Jeg er stadig engageret i støtten til de indfødte brasilianske samfund, lokale regeringer, forskere, undervisere og offentligheden, som arbejder utrætteligt på at sikre Amazonas for alle brasilianeres fremtid.'