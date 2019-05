Newzealandske Pua Magasiva er død. Det bekræfter produktionsselskabet bag soap-serien Shortland Street, hvor han havde haft en fast rolle gennem lang tid.

Tidligt i morges fik politiet et opkald og rykkede ud til en adresse i Wellington, hvor de fandt skuespilleren død.

Dødsårsagen er endnu ikke kendt, skriver CNN.

Pua Magasiva spillede Red Wind Rangeren Shane Clarke i den 11. udgave af serien, som hed Power Rangers Ninja Storm, og var den eneste, der blev filmet på New Zealand.

Efter rollen som Red Wing Ranger, der stoppede i 2003, var han på toppen af sin karriere, og fik rollen som sygeplejeren Vinnie Kruse i serien Shortland Street, hvor han var med i flere hundrede afsnit.

Han var en fast del af soap-serien, men forlod kortvarigt Shortland Street familien og kom tilbage i 2012.

Produktionsselskabet delte nyheden om Pua Magasivas tragiske død på de sociale medier, hvor de skrev:

'Vi er helt knust over over de tragiske nyheder om Pua Magasivas. Pua var et højt elsket medlem af South Pacific Pictures familien i mange år, og vores tanker og medfølelse går til hans familie i denne hårde tid'.

Vis dette opslag på Instagram Today we lost an amazing man. A friend and brother... PUA was truly a remarkable spirit on set and off. Always laughing, giggling, involved in practical jokes... You brought so much energy to our ranger family. Things will never be the same again. You will be truly missed. Et opslag delt af Jason Chan (@jasonchankk) den 11. Maj, 2019 kl. 1.33 PDT

Også Pua Magasivas Power Ranger kollega Jason Chan udtrykte sin sorg over kollegaen og vennens død.

»I dag har vi mistet en fantastisk mand. En ven og en bror. PUA var i sandhed en fantastisk sjæl både på og uden for settet. Altid grinende, fnisende og fyldt med jokes. Det vil aldrig blive det samme igen.«

Det skriver han på sin Twitter profil, hvor han også deler et billede af ham selv og Pua Magasiva siddende ved siden af hinanden.

Pua Magasiva blev sidste år gift med skolelæreren Lizz Sadler.