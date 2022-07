Lyt til artiklen

Povl Dissing fik i aftes 'det sidste ord' i stolen hos Mikael Bertelsen på TV 2.

Dissing døde 18. juli, og i det sidste interview fortæller han om, hvordan hans karakteristiske stemme var elsket – men også hadet. Faktisk så meget at folk kom op og slås.

Dissing fortæller om en episode i Vestjylland, hvor han netop var færdig med at synge og sad og fik suppe på en kro.

»Så kom der en mand hen, som ville tæve mig,« siger Dissing og griner.

Eddie Skoller og Povl Dissing til Benny Andersens bisættelse i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Eddie Skoller og Povl Dissing til Benny Andersens bisættelse i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Men historien bliver endnu vildere.

»Så kom der en mand hen, som ville tæve ham, der ville tæve mig. Han havde hørt, at der sad en nede i køkkenet, som ville tæve mig, og så skyndte han sig derned,« siger Dissing.

D'herrer begyndte således at slås med hinanden – udelukkende på grund af uenigheden om Povls evner som sanger.

»Så kom udsmideren og smed dem begge to ud i gården. Så tævede de videre på hinanden,« fortæller den nu afdøde danske sanger.

I interviewet på TV 2 fortæller Dissing også, at hans egen far ikke hørte til blandt dem, der mente, at han kunne synge.

Benny Andersen og Povl Dissing udgav i 1972 'Svantes lykkelige dag'. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Benny Andersen og Povl Dissing udgav i 1972 'Svantes lykkelige dag'. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Du kan jo ikke synge, sagde han. Selvom jeg levede af det. Der blev jeg sur,« siger Povl Dissing.

Til gengæld kunne moderen godt lide, når sønnen sang. Men hun holdt sin mening for sig selv, når faderen var der.

Benny Andersen kunne godt lide Dissings ikoniske stemme, og i 1972 sendte han sin digtsamling, 'Svantes viser' til ham. Først tiltalte hverdagspoesien ikke Dissing, men han valgte alligevel at lægge stemme til.

Det blev som bekendt til en af de mest folkekære sange om 'Svantes lykkelige dag' med det karakteristiske omkvæd: 'Og om lidt er kaffen klar.'

Det var således også et held, at smørtenoren Gustav Winckler, som var direktør på et pladeselskab, var på ferie, da Povl skulle have udgivet et album.

Winckler sagde nemlig senere, at det album aldrig var blevet udgivet, hvis han havde været på arbejde.

Senere blev Winckler og Dissing meget tætte venner.

I de seneste år har Dissing kæmpe med sin hørelse, efter han faldt i Spanien.

I et helt år kunne han ikke høre, men så fik han indopereret et implantat, som opfanger, hvad folk siger og sender det ind til det indre øre og op til hjernen.

Og til sidst kunne Dissing høre igen.

Povl Dissing blev 84 år