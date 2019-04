Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, er blevet gift med sin 25 år yngre kæreste.

Brylluppet fandt sted onsdag på Gentofte Rådhus, fremgår det af et billede, det nygifte par har delt på sociale medier.

57-årige Poul Madsens viv er den 25 år yngre Helene Seitz-Rasmussen, som han blev kæreste med for under et år siden.

Hun skifter nu efternavn til Seitz-Madsen, fremgår det af opslaget.